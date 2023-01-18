Türk Sanat Müziği tutkunlarına TRT Müzik'te yayınlanan "Sevgilerimle Muazzez Ersoy" programından seslenen sanatçı sezonun ilk konseri için Tokat'taydı. TRT tarafından organize edilen, TRT Müzik'ten canlı yayınla ekrana gelen konseri, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da, Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nu dolduran binlerce Tokatlı hemşehrisi ile birlikte dinledi.

Sanatseverlere bir kez daha TRT ekranlarından "merhaba" diyen Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, "Heyecanımı mazur görün, benim için çok özel bir gece oldu bu gece. Çok anlımlı, çok keyifli, çok mutlu ve çok güzel gece oldu. Hz. Mevlana ne demişti; Tokat'a gitmek lazım. İşte bizler de güzel Tokat'ımızdayız." diyerek duygularını dile getirdi.

"Büyük sesleri milletimizle buluşturmk için çaba sarf ediyoruz"

İzleyicilerle buluşacak yeni konserlerin de müjdesini veren TRT Genel Müdürü Sobacı, "TRT aslında kurulduğu ilk günden bu yana müziğin, kültürün, edebiyatın, sanatın gelişmesi için ülkemizde hep katkı sonmuş. O nedenledir ki, aslında çok büyük sanatçıların yetiştiği bir okul olarak değerlendirilmiş ve aslında bugün de bu geleneğini bu opsiyonu devam ettiriyor.

Özellikle pandemi koşullarının ortadan kalkması ile birlikte biz TRT olarak büyük sesleri, büyük sanatçıları milletimizle halkla bir araya getirmek için çaba sarf etmek istedik. Bu bağlamda TRT Sanatçıları Şehir Konserleri projemizi yaşama geçirdik. İlk proje, projenin ilk ayağı ilk konserimiz geçen hafta sonu Bursa'da gerçekleşti ve TRT Müzik kanalımızda TRT Türkü ve TRT Nağme radyo kanallarımızda canlı olarak yayınlandı. En kısa süre içinde tüm Türkiye'de bu konserleri icra edeceğiz." dedi.

Sanatçı dinleyenleri büyüledi

Tokat'ta nostalji rüzgarları estiren Ersoy'a salonu dolduran müzik tutkunları da eşlik etti. Yılların eskitemediği şarkılar gece boyunca Muazzez Ersoy'un sesinde hayat buldu.

Konseri dinleyenler arasinda Tokat valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da vardı. Sanat müziğine gönül verenler TRT'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda unutulmaz bir gece yaşadı.