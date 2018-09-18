Mozaik sanatıyla harmanlanan "Çömçe gelin" Gaziantep'i tanıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Sanat Atölyesi Sorumlusu Gülçin Sökücü, geçmişi 1940'lara dayanan "Çömçe gelin"i mozaik sanatıyla harmanlayarak kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Sökücü, eserin Gaziantep'in birçok kültürel yapısını barındırdığını söyledi. Yörede herkesin "Çömçe gelin" oyununu bildiğini belirten Sökücü, "Çömçe gelin kültürel bir oyunumuz. Mozaiğimiz de kültürel mirasımız, gastronomi de doğal zenginliğimiz. Birçok şeyi bir arada anlatmak için bu çalışmayı yaptım" dedi.

8 kişilik bir ekiple 3 haftada tamamlandı

Çalışmanın 180 santimetre uzunluğunda tahta bir kaşıkla başladığını anlatan Sökücü, şöyle konuştu:

"Kaşığın üzerine artı şeklinde tahta parçası yerleştirdik. Çimento ve tellerle yüz formunu oluşturduk. Daha sonra yaklaşık 30 kilogram Antep fıstığı kabuğuyla çalışmayı bezedik. 8 kişilik bir ekiple 3 haftada tamamladık. Üzerindeki kıyafet kutnu kumaşını temsil ediyor. Fıstık kabukları doğal zenginliğimizi temsil ediyor. Yan yana gelmeleri kültürel mirasımız Zeugma mozaiklerini temsil ediyor. Bu bebek ayrıca Zeugma bebeği olarak da adlandırılıyor."

Birliği, beraberliği, toplumsal değerlerimizi anlatıyor

"Çocuklar, tahta kaşıkları bebek haline getirip komşu teyzelerin kapılarını çalarak 'Çömçe gelin ne ister? Bulgur ister, şeker ister, irmik ister' şeklinde şarkılar ve maniler belirterek kapı kapı dolaşırlardı" diyerek oyun hakkında bilgi veren Sökücü, şunları söyledi:

"Topladıkları yiyecekleri köyse köy, kasabaysa kasaba, meydanda ateş yakıp pişirerek hep birlikte yemenin mutluluğu yaşadıkları bir oyun. Bu oyun birliği, beraberliği, toplumsal değerlerimizi, çekirdek ailenin güzelliğini, akrabanın güzelliği, lezzetlerin imeceyle nasıl çoğaldığını, güzelleştiğini anlatıyor. O nedenle Çömçe gelin objesini seçerek Gaziantep'i anlatmak istedim."

Sökücü, eserin kentte 20-22 Eylül'de düzenlenecek "GastroAntep Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali"nde görücüye çıkacağını, sonra da kentin tanıtımı için Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenecek sergilerde yer alacağını vurguladı.

Kaynak: AA