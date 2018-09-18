Türk halk müziği sanatçısı Nida Tüfekçi'nin vefatının 25. yılı

Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden Mehmet Nida Tüfekçi, 1 Mart 1929’da Yozgat’ta dünyaya geldi. Müzikle iç içe büyüyen Tüfekçi, ilk müzik eğitimini de babasından aldı.

“7-8 yaşlarındaydım. Sazın sapına kolum yetişmezdi, teknesini bir duvara dayayıp öyle çalmaya çalışırdım” diyerek, saza olan aşkını anlattı.

Küçük yaşlarında farklı okul etkinliklerinde saz çalmaya başlayan Tüfekçi, ilkokul ve ortaokul eğitimini Yozgat’ta gördü, daha sonra Ankara Maliye Okulu’nu kazandı. Okulu bitirip 3 yıl maliyeci olarak çalıştı.

İleri gelmiş hocalarının önünde sınava girdi

Ankara Radyosu’na girmenin çok zor olduğunu, ülkenin en ileri gelmiş hocaları önünde sınava girdiğini anlatan Tüfekçi, 1953’te sınavı kazandı. Orada Muzaffer Sarısözen ile tanıştı. Böylece “Yurttan Sesler” topluluğunda müziğine devam etti. 1959’da ise İstanbul Radyosu’na geçerek müzik kariyerinde adım adım ilerledi.

3 yıl sonra eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile “Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu”nu kurdu. İstanbul Radyosu’nun Türk Sanat ve Halk Musikisi bölümüne müdür yardımcısı olarak atanan Tüfekçi, bir süre Erzurum Radyosu’nda eğitmen ve denetçi görevlerini de üstlendi.

İstanbul’da bir konservatuvar kurulması için çalıştı

1964 yılında Türk halk müziğinden sorumlu Türk Müziği şube müdür yardımcılığına giren Nida Tüfekçi, 1972 yılında TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Müdürü olarak görev yaptı. Vekaleten getirildiği TRT Müzik Dairesi başkanlığından ise 1976’da istifa etti.

“O zamanlar radyolarımızda Türk Halk Musikisi’nin bir makamı yoktu. Türk sanat müziğine bağlıydı. Bu eksikliği görerek bunun mücadelesini ettik” diyerek İstanbul’da “Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı” kurulması için 9 kişilik ekiple çaba gösterdi. Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onayladığı İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın kurucu üyeliğini yaptı ve konservatuvarda bağlama, THM Solfeji, THM Bilgileri ve Bölge Tavırları derslerini verdi.

Birçok farklı ülkede eserlerini seslendiren sanatçı, 1978 yılında Japonya’ya gitti, Türk halk müziği konserleri verdi.

Türk kültürüne verdiği katkılarla halk müziği dünyasında adından söz ettiren Nida Tüfekçi, 18 Eylül 1993'te hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber