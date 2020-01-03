UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle dini bayramlar ve kandillerde yoğun ilgi gören cami, bunun yanı sıra günübirlik turlarla gelenlerle dolup taşıyor.

Selimiye Camii, ziyaretçi sayısını da her yıl artırıyor. 2017'de 2 milyon, 2018'de 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği cami, geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı.

[Fotoğraf: AA]

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne'nin Türkiye'deki önemli turizm şehirlerinden olduğunu belirterek, "Selimiye Camii'ne ibadet amacıyla gelenlerin yanında turizm amacıyla gelenleri de değerlendirirsek ziyaretçi sayısı yükseldi. Selimiye'miz Türkiye'nin dört bir yanından, bütün illerden, ilçelerden ziyaretçi alıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkelerinden Selimiye Camii'ne turlar düzenlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Turla gelenler kentte bir gece konaklayıp diğer şehirlere hareket ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'ne dünyanın her yerinden ziyaretçi geliyor. Özellikle Uzak Doğu'dan gelenlerin, Japon, Çinli ve Koreli turistlerin kalma süreleri, Selimiye'yi inceleme süreleri biraz daha fazla oluyor. Onların ilgisi genellikle mimariye, kültüre ve geçmişe dayalı olduğundan camiye gösterdikleri ilgi daha uzun süreli."

[Fotoğraf: AA]

"Hayran hayran seyrediyoruz"

Ankara'dan gezmek amacıyla kente gelen Ahmet Demirel, uzun süredir Selimiye Camii'ni görmeyi hayal ettiğini belirterek, "Merak ettiğim kadar varmış, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ecdadımız mükemmel bir yapı yapmış" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yıllar sonra eşiyle camiyi tekrar ziyaret etme fırsatı bulduğunu anlatan Balıbey, "İstanbul'da yaşayıp Mimar Sinan'ı bilmemek olmaz. Fatih semtinde doğdum, Şehzadebaşı, Süleymaniye camilerini gördüm. Mimar Sinan'ın buradaki ters lalesi, ahşap işlemeleri, çinileri çok başarılı ve güzel. Ecdadın yapmış olduğu eserlere baktığımız zaman, özellikle burada namaz kıldığımızda çok huzurlu oluyoruz. Hayran hayran seyrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA