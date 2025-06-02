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Kültür-Sanat
AA 02.06.2025 13:53

Milli Saraylar'da mehteran gösterileri başlıyor

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri yarın başlıyor.

Milli Saraylar'da mehteran gösterileri başlıyor

İlk gösteri yarın 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde ziyaretçilerle buluşacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Mehteran Birliğinin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlularında yankılanacak. İlk gösteri yarın 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde izlenebilecek.

Tarihi 11. yüzyıla dayanan mehter, yüzyıllar boyunca Türk ordularının moral ve motivasyon kaynağı oldu, zaferlerin müzikal sesi olarak hafızalarda yer edindi.

Milli Saraylar'da mehteran gösterileri başlıyor

Mehteran gösterileri

Mehter, her sene olduğu gibi bu yıl da özellikle yerli ve yabancı turistlere görsel şölen yaşatacak.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yaklaşık 30 dakika süren gösteride "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da arasında bulunduğu bir repertuvarı seslendirecek.

Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlayacak.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel kişilerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin müzik kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer alacak.

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Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Yıldız Sarayı Milli Savunma Bakanlığı
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