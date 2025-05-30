27 noktada müzeler geceleri de gezilebilecek

İstanbul’dan Adıyaman’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 27 farklı noktada kültürel miras, uygulama kapsamında gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Efes Ören Yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları, Zeugma Mozaik Müzesi gibi yerler bu yaz hem tarih tutkunlarına hem de gece gezginlerine kapılarını açacak.

Gecenin Sessizliğinde Tarihî Mirasla Buluşulacak

Yaz sıcaklarından bunalanlar için tarihî yapıları serin gece saatlerinde gezme imkânı sunan uygulama, özellikle yaz tatilcileri ve kültür meraklılarına farklı bir deneyim sunacak.

Işıklandırmalarla dramatik bir görünüm kazanan ören yerleri, sessizlik içinde tarihsel anlatılarını fısıldamaya devam edecek.

Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihî mekanlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek.

Bazı müzeler saat 21.00'e kadar açık kalırken Efes Ören Yeri gibi önemli destinasyonlarda ziyaretler 23.00’e kadar sürecek.

Adıyaman’daki Nemrut Ören Yeri ise gün doğumunu izlemek isteyen ziyaretçileri sabah 04.00’te ağırlamaya başlayacak.

Görülmesi Gereken Gece Adresleri:

İstanbul



Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç), Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00, Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00, Galata Kulesi – 23.00

Ankara

Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00, Etnografya Müzesi – 21.00

Samsun

Samsun Müzesi – 22.00

Erzurum

Erzurum Müzesi – 21.00

Adıyaman

Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00

Gaziantep

Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00

Şanlıurfa

Şanlıurfa Müzesi – 21.00, Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00

Nevşehir

Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00, Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00 ,Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00, Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00

Antalya

Antalya Müzesi – 22.00, Alanya Müzesi – 22.00, Aspendos Ören Yeri – 22.00, Patara Ören Yeri – 22.00, Side Ören Yeri – 22.00, Nekropol Müzesi – 22.00

Denizli

Hierapolis Ören Yeri – 23.00

Aydın

Didim Ören Yeri – 21.00

İzmir

Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00, Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)

Muğla

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00



Yaz boyunca kültür rotasını geceye taşıyan bu uygulama, tarihle kurulan bağı ay ışığında daha da güçlendirmek isteyen herkesi bekliyor.