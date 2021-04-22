Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Millet Kütüphanesi 23 Nisan'da kapalı olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla cuma günü hizmet vermeyeceği açıklandı.
Açıklama Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Kütüphanemiz 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hizmet vermeyecektir" denildi.
Kütüphanemiz 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hizmet vermeyecektir. pic.twitter.com/R5D3sWMhoZ— Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) April 22, 2021
Etiketler: Kütüphane
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