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Manisa "Millet Kıraathanesi"ne halk kütüphanesinden kitap desteği

Manisa Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı Millet Kıraathanesi projesine Manisa İl Halk Kütüphanesi'nden (Kitapsaray) destek geldi.

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Manisa &quot;Millet Kıraathanesi&quot;ne halk kütüphanesinden kitap desteği

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Millet Kıraathanesi'nin eksikleri gideriliyor.

500 kitap ve CD hibe edildi

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İl Halk Kütüphanesi'nden (Kitapsaray) 500 kitap ve CD Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi'ne hibe edildi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, kitap bağışı yapmak isteyenlere çağrıda bulundu.

"Yunusemre Belediyesi olarak Millet Kıraathanesini Manisa’da ve Ege Bölgesinde ilk kez hayata geçiren belediye olduk. Atıl vaziyette duran bir binayı alıp tadilat yapıp vatandaşlarımızın dolu dolu vakit geçirebilecekleri bir yer haline getirdik. Yaptığımız bütün çalışmalarda vatandaşlarımıza faydasını her zaman ön planda tuttuk. Kitapseverlerimizi kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'nın kültür hayatına katkı sunan projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: millet kıraathanesi, Manisa, kütüphane, Kitap
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