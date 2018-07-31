Göbeklitepe Şanlıurfa'nın turizmini hareketlendirdi

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe'nin turizmde kentin yazını bahara çevirdiğini söyledi.

Göbeklitepe turizme ivme kazandırdı

Göbeklitepe'nin bir süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının turizme büyük bir ivme kazandırdığını vurgulayan Aslan, şunları anlattı:

"Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla birlikte, ilk üç haftalık dönemde, Şanlıurfa'da konaklamada yüzde 60 doluluk oranına ulaştık. Kentte özellikle temmuz-ağustos döneminde alışık olmadığımız bir doluluk oranı yaşıyoruz."

Kentin uluslararası alanda tanınırlığı arttı

Aydın Aslan, Göbeklitepe'nin miras listesine girmesiyle kentin ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığının arttığını, özellikle yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin sıcak havaya rağmen kente geldiğini belirtti.

Sıcak hava nedeniyle önceki yıllarda otellerdeki doluluk oranının yüzde 20-30 düzeyinde kaldığını anlatan Aslan, "ölü sezon" olarak nitelendirdikleri yaz aylarının bu yıl hareketli geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"Günlük ziyaretçi sayısı 500 kişiyi buluyor"

Aydın Aslan, Göbeklitepe ve gastronomi alanındaki gelişmeler ile turizmin yılın tamamına yayıldığını vurguladı.

"Şu anda Göbeklitepe'ye gelen günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 500 kişiyi buluyor. Hatta hafta sonları bu rakamın çok daha üstüne çıkıldığı görülmektedir. Göbeklitepe için gelen ziyaretçiler gastronomi alanına da ilgi duyuyorlar. Özellikle patlıcanlı kebap, elmalı kebap, urmu dutlu şabut balığı yemek istiyorsanız gelinmesi gereken dönem temmuz ve ağustos aylarıdır. Turistler bunun yanında Balıklıgöl ile son yıllarda sayısı artan ve aralarında Türkiye'nin en büyük müze kompleksinin de bulunduğu çok sayıda müzeyi, 600 yıllık tarihi çarşıları gezmeyi, alışveriş yapmayı da planlıyorlar."

Kaynak: AA