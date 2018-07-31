Antik Perge yeniden hayat buluyor

Antalya'da 72 yıldır kazıların aralıksız devam ettiği antik kentte bugüne kadar çıkarılan 50'ye yakın heykel, sergilendiği Antalya Müzesi’ne dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden biri olma özelliğini kazandırdı.

Şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda, Aksu ilçesinde yer alan ve geçmişi M.Ö. 3 bin yılına kadar uzanan Perge, sadece bölgenin değil, Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor.

Mimarisinin yanında mermer heykeltıraşlığı ile de ünlü kentte, 1946'dan beri yürütülen kazılar sonucu şehir merkezinin önemli anıtsal yapıları gün ışığına çıkarıldı. Bu heykel buluntuları sayesinde Antalya Müzesi dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden birisi olma özelliğini kazandı.

Ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

2009'dan beri UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki bugün birçoğu ayakta duran tiyatro, stadyum, hamamlar, anıtsal çeşmeler ve agora ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Müzesi Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, kentte 1946'da başlayan kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kazıların 2012'den itibaren Antalya Müze Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten Demirel, "Bilimsel destekli ekip üyeleriyle birlikte çalışmaları sürdürüyoruz. Kentte restorasyon ağırlıklı kazı çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Kentteki sütun sayısı 50'ye yaklaştı"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun, 2018 yılını "Perge Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Demirel, Karaloğlu'nun antik kentin doğu caddesinin açılması talimatını verdiğini ve bu çalışmaya da başladıklarını anlattı.

Demirel, şöyle dedi:

"Kentte topluca kazı, restorasyon ve bunların yanında etkinlik programları sürdürülüyor. Antik kentte bu yıl klasik müzik konseri ve masal dinletisi etkinlikleri gerçekleştirildi. Tur operatörlerin ve turistlerin Perge'ye dikkatini çekerek ziyaretçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Geçen yıl bu dönem 37 bin 209 olan ziyaretçi sayısı bu yıl 43 bin 649 kişiye yükseldi. Bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. En önemlisi Perge yeniden hayat buluyor."

Kentin başka programlara da ev sahipliği yapacağını dile getiren Demirel, gece ziyaretlerine açılması için de çalışma yapıldığını söyledi.

Kazı ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra "Bir sütun da sen dik" kampanyası kapsamında sütunların ayağa kaldırıldığını belirten Demirel, kentteki sütun sayısının 50'ye yaklaştığını söyledi.

Restorasyon çalışmaları hızlandı

İkinci kazı çalışmalarını kentin kurucularından Plancia Magna'nın anıt mezarının bulunduğu alanda yaptıklarını anlatan Demirel, "2018'in 'Perge Yılı' ilan edilmesi kapsamında kentte Bakanlığımızca restorasyon çalışmalarına çok büyük önem ve hız verildi. Perge kulelerinin daha önce ihalesi yapılmış sonra ara verilmişti. Bu çalışmalar yeniden başladı. Stadyumun restorasyon ihalesi yapıldı, çalışmalar devam ediyor, kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Bölgedeki en önemli antik tiyatrolardan birisi olan Perge tiyatrosunun restorasyon projesi ihalesi yapıldı" dedi.

Perge'nin, döneminin en güçlü kentlerinden olduğunu belirten Demirel, kentte Demir Çağı'na kadar uzanan yaşantı izlerine rastlandığına dikkati çekti.

50 heykel gün yüzüne çıkarıldı

Roma Dönemi'nde Perge'nin en parlak dönemini yaşadığını belirten Demirel, şöyle devam etti:

"Kentte inanılmaz bir mimari faaliyet olmuş. Yapıların tüm cephelerinde yer alan heykelleriyle döneminin en önemli kentlerinden. 1946'dan günümüze kadar devam eden kazı serüveni boyunca kentten çıkan ve Antalya Müzesi'nde sergilenen heykellerle de görüyoruz ki yüzde 20'si kazılmış kent inanılmaz kazı potansiyeli ile eser zenginliği içeriyor. Sadece 2012'den bu yana sağlam ve restorasyonu yapılan 50 civarında heykel gün yüzüne çıkarıldı. Buradan çıkanlarla müzede 2 heykel salonu açtık. Daha teşhire koyacağımız eserler var. Bundan sonraki kazılarda da yeni buluntular çıkma imkanı var."

Demirel, antik kentin dinsel anlamda da önemli bir tarihi yerleşim yeri olduğunu belirtti.

"Büyülendik"

Antik kentte tarih yolculuğuna çıkanlardan Zeliha Sepet, "Çok harika bir yer, adeta büyülendik. En çok mimari yapısı hoşuma gitti. O dönemle şimdiki mimariyi karşılaştırınca ne kadar düzenli yerleşim yerlerin yaptıklarını görüyorsunuz. Dün buradan çıkan heykellerin sergilendiği Antalya Müzesi'ni de gezdik. Müzedeki heykellerin kopyaları yapılarak antik kentteki daha önceki ait oldukları yerlerde sergilenirse güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

İstanbul'dan ailesiyle Perge'yi gezmeye gelen Hasan Polat da 9 yıl önce de geldiğini söyledi. O günden bugüne kentte daha fazla alanın ziyarete açıldığını gözlemediğini belirten Polat, "Antalya denildiğinde genelde akla deniz, kum, güneş geliyor. Ancak Antalya kültürel açıdan, özellikle antik kentleri bakımından da çok zengin bir şehir. Antik kentleri gezdiğimiz zaman ağırlıklı olarak Japonlara rastlıyoruz. Kültürler arasındaki ilgi alanlarını bu sayede görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA