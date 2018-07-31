Midyat'ta huzur ortamı turizmi canlandırdı

Tarihte Süryanice "Matiate" (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları ile ziyaretçilere büyülü bir atmosfer sunuyor.

İlçedeki, Cevat Paşa, Hacı Abdurrahman camileri ile Ulu Cami, Deyr-ül Umur ve Mor Gabriel manastırları, Mor Smuni, Mor Barsavmo, Mor Aksanoya, Mor Sabrel, Meryem Ana, Mor Abraham ve protestan kiliseleri, mağara müzesi ve Devlet Konuk Evi ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Farklı din ve kültürlere ev sahipliği yapıyor

İslamiyet, Hristiyanlık, Yezidilik gibi farklı din ve mezhepler ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice'nin buluşma noktası olan tarihi ilçe, her geçen gün daha çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Midyat, kavuştuğu huzurla geçen yıl 600 bin, bu yılın ilk 6 ayında ise yaklaşık 1 milyon turisti ağırladı.

Çeşitli kültür ve inançtan insanlar hoşgörü içinde yaşıyor

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, geçmişten bu yana ilçede farklı kültürden ve inançtan insanların hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığını belirtti.

"Medeniyetin, sevginin, hoşgörünün ve barışın merkezi Midyat'ta turist sayısında ciddi bir artış var. Bu artışın devam etmesini umuyoruz. Bugün İstanbul, Ankara ne kadar güvenliyse Midyat da o kadar güvenlidir."

"Hedefimiz konaklayan turist sayısını en az ikiye katlamak"

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın da Midyat'ın tarihi camileri, kiliseleri, manastırları ve konakları ile turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Aydın, konaklayan turist sayısında Midyat'ta çok büyük bir ivme sağlandığını, ilçede yeni otellerin inşasının sürdüğünü belirtti.

"Mardin turizmin lokomotifi, Midyat da olmazsa olmazdır bizim için. Hedefimiz bu yıl Midyat'ta konaklayan turist sayısını en az ikiye katlamaktır. Türkiye'de turist sayısındaki artış yüzde 30 dolaylarında iken Mardin'de bu sayı yüzde 100'ü aştı. Türkiye ortalamasının 3 katı. Midyat ilçesi de turizmde buna paraleldir."

"Midyat'ta yaşadığımızdan dolayı gurur duyuyoruz"

Mor Barsavmo Kilisesi görevlisi Ayhan Gürkan ise 5. yüzyıldan kalma bir yapı olan kilisede sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ibadet yapıldığını söyledi.

"Eskiden geçirdiğimiz kötü günlere göre şimdiki halimize şükrediyoruz. İbadetlerimiz düzenli yapılıyor, hiçbir sorun yaşamıyoruz. İlçe genelinde hiçbir terör olayı yaşanmıyor. Midyat'ta yaşadığımızdan dolayı gurur duyuyoruz."

"Midyat'ta cami ile klise yan yana"

Midyat'ın sosyal ve kültürel açıdan birçok yere örnek olması gerektiğine dikkat çeken Gürkan, bir Müslümanın taziyesine, cenazesine gidebildiklerini, aynı şekilde Müslümanların da Hristiyan'ın taziyesine, cenazesine gidebildiğini anlattı.

Ayhan Gürkan, Midyat'ın daha güzel anılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

"Midyat'ta cami ile kilise yan yana, çan ile ezan aynı anda duyuluyor. Midyat'ta metropolit ile müftü, Hristiyan ile imam aynı yerde yaşar. Bu formülün uygulanması gerekir."

Kaynak: AA