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Kültür-Sanat
AA 19.06.2023 13:44

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alandaki kazı çalışmaları sürecek

"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da devam edecek.

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alandaki kazı çalışmaları sürecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle 2020'de hayata geçirilen projenin çok önemli olduğunu söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nde 2018-2021 yıllarında tarih bölümü başkanlığı yaptığını ve bu sürede Malazgirt'le ilgili çalışmalar yürüttüğünü anlatan Prof. Dr. Alican, 2012'de Türkiye'de ilk kez Malazgirt Savaşı ile ilgili bilimsel monografi kaleme aldığını dile getirdi.

"Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen kazı ekibi sayısı artacak"

Malazgirt Savaşı ile ilgili çalışmalarının kentte görev yaptığı sürede de devam ettiğini kaydeden Alican, "Temel anlamda burada yapacağımız işlerin başında Malazgirt geliyor. Malazgirt sadece savaş değil, Malazgirt dediğimiz şey aynı zamanda bir anlam. Sadece Muş'un değil tüm Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin geleceğinin sağlıklı ve güçlü bir biçimde inşa edilmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığımız güçlü bir anlam" diye konuştu.

Bu amaçla Malazgirt'le ilgili projeyi geliştirerek devam ettireceklerini vurgulayan Alican, "Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen kazı ekibinin sayısı artacak. Bu coğrafyadaki tarih, kültür çalışmalarını da artıracağız. Öncelikli olarak zihnimizin değişmesi, ne yaptığımızı, bu coğrafyaya nasıl bir önem atfettiğimizi bilmemiz lazım. Genç ve dinamik ekibimiz, Muş ile ilgili bilimsel çalışmaları ortaya koyan arkadaşlardan oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, kazı ekibinde yer alan akademisyenler ve basın mensupları katıldı. 

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