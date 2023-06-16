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Kültür-Sanat
TRT Haber 16.06.2023 21:43

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' üçüncü kez beyaz perdeye taşınıyor

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Kaptan Pengu ve Arkadaşları, üçüncü animasyon filmiyle sinema salonlarında olacak. 7 Temmuz'da vizyona girecek "Buz Mandası Efsanesi" filmi; yeni karakterleri, macera dolu hikayesi ve görsel kalitesiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Kaptan Pengu ve arkadaşları üçüncü kez beyaz perdeye taşındı.

“Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi” 7 Temmuz’da vizyona giriyor.

Sevilen kahramanlar, bu kez efsanevi Buz Mandası’nı aramak için yolculuğa çıkıyor. İzleyiciyi buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu eğlenceli bir serüven bekliyor.

Çevre temasını işlediklerini anlatan Yapımcı Nurullah Yenihan, şöyle konuştu:

"Biz senaryo aşamasından filmin vizyona çıkma aşamasına kadar TRT'nin ekipleriyle ve onların pedagog ve değerlendirme ekipleriyle bir arada çalışıyoruz. Hata yapma lüksünüz yok. Sıfıra iniyor. Aynı zamanda arkamızda bir güç TRT. Salon bulabilmek ve vizyonda kalabilmek için bu endüstride yanınızda partnerlerinizin güçlü olması lazım. Daha çok kitleye ulaşabilmek, TRT bunları sağlıyor bize.

İlk iki filmde de işlediğimiz çevre temasını işliyoruz; küresel ısınma ve iklim değişikliğini. Ama bu sefer biraz daha farklılık yapmak istedik. Çocuklarımıza bir hayatta kendi özünü bulma hikayesi sunmak istedik. Mandalina'nın özünü bulmak için yola çıktığı bir hikayeden bahsediyoruz."

Yeni karakterler dahil oluyor

Yeni filmde hikayeye 2'si başrol, 30'a yakın yeni karakter dahil oluyor.

"Bir önceki seriden Mandalin karakterimiz vardı rock yıldızı. Onun menajeri Tili giriyor hayatımıza. Tili, dijital bağımlı. Yeni nesil kuşağımızın dijital bağımlılıkla ilgili ne sıkıntılar yaşadığını görüyoruz Tili'nin üzerinden aslında. Fok balığımız var bir tane, kendisini ceylan zannediyor."

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3', görsel kalitesiyle sinema sektörüne bir yenilik getiriyor.

"Amerika'daki yapılan bir filmin, hollywood filminden farkı yok film şu anda görsel olarak kalite anlamında. Türkiye'de bir ilk oldu. Oyun motoru kullanarak yaptık biz bu filmi."

Buz Mandası Efsanesi'nin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı. Yönetmenliğini Ali Karaçam’ın üstlendiği filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı. 

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'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' üçüncü kez beyaz perdeye taşınıyor
'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' üçüncü kez beyaz perdeye taşınıyor
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