Endülüs'ten İTÜ'ye yolculuk: Bilimin hazineleri bu müzede sergilenecek

1216'da Endülüs'te Hamairi tarafından tasarlandı. Yüzyıllar boyu bilim insanlarına hizmet etti.

18. yüzyılda Osmanlı topraklarına geldi. Sultan üçüncü Selim'in mühendishaneye ışık tutan hediyesi oldu.

"250 yıllık tarihimizin başlangıç noktası"

İTÜ İletişim Direktörü Adem Dönmez, "1773 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendishane olarak kurulduğu döneme denk geliyor ve o dönemde üniversitenin kuruluşunu simgelemesi açısından nişane olarak olarak kalması açısından bunu üniversitemize hediye ediyor. Bu bizim 250 yıllık tarihimizin başlangıç noktası" dedi.

Kayıp sanılıyordu

O dönem sıkça kullanılan usturlab bir süre kayıp sanıldı. Akademisyen Kazım Çeçen'in çalışmalarıyla gerçek ortaya çıktı.

Dönmez, "Bu usturlabın bizim çok kıymetlimiz olduğunu söylüyor ve aramaya başlıyor üniversitenin içindeki her yeri didik didik ederek arıyor ve sonunda arşivlerimizin içinde çok ücra bir köşede küçük bir poşete sarılı şekilde bu usturlabımızı buluyor ve ortaya çıkarıyor" dedi.

807 yaşındaki usturlab görücüye çıkıyor

35 yıl önce bulunan 807 yaşındaki usturlap İTÜ müzesinde ilk kez görücüye çıkacak.

Türk mühendislik tarihinin mihenk taşı olan kitaplar, cetveller ve bugüne dek tasarlanan birçok icat da müzede yerini alacak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 250 yıl boyunca biriktirilen binin üzerindeki eser titiz bir çalışmayla bu müze için bir araya getirildi.

Televizyon yayıncılığının ilk denemeleri… Merhum Necmettin Erbakan'ın tasarladığı motor… Türk mühendisliğinin yakın geçmişi de hem dijital hem klasik eserlerle anlatılacak.

"Müzede bilim tarihimize yolculuk yapacağız"

Dönmez, sözlerini şöyle noktaladı:

"250. yıl çalışmaları kapsamında hazırladığımız bu müzede de bizim bilim tarihimizi göreceğiz oraya yolculuk yapacağız. Ülkeye dünyaya nasıl katkılar sunduk bunu göreceğiz. Bilim insanları bugünlere gelinceye kadar hangi yollardan geçmiş neler yapmışlar bunların her birini göreceğiz."

20 haziranda kapılarını açacak olan İTÜ müzesi hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında gezilebilecek.

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: Mustafa Oğuz