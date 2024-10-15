Az Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 15.10.2024 13:12

Kültür ve Turizm Bakanlığı 175 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 175 sözleşmeli sanatçı alacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek.

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Güzel Sanatlar
Sıradaki Haber
Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Ortak sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı
14:00
Bakan Fidan: İsrail uluslararası barış ve güvenliğe tehdit haline gelmiştir
13:45
"Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı" suçlamasıyla Macron hakkında UCM'ye başvuru
13:34
Katar: İsrail planlarını uygulamak için Gazze saldırılarını Batı Şeria ve Lübnan'a genişletti
13:21
Hizbullah: Lübnan'ın güneyine yakın noktalardaki İsrail mevzilerini hedef aldık
13:20
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
FOTO FOKUS
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ