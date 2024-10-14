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Kültür-Sanat
AA 14.10.2024 11:52

'Gladyatörler kenti' Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu yeniden canlanıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'nın 'gymnasium'unda (spor okulu) Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışma yapılıyor.

'Gladyatörler kenti' Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu yeniden canlanıyor
[Fotograf: AA]

Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan ve dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia'daki 2 bin 200 yıllık "gymnasium"un kentteki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi.

'Gladyatörler kenti' Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu yeniden canlanıyor

Yapıda bütüncül bir koruma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Antik dönemin en büyük gymnasiumunun kuzey kenarlarındaki yıkanma, yağlanma, pudralanma, torba odası ve genç erkekler odası gibi mekanları açığa çıkarıyoruz. Öğrencilerin hem fikri hem de bedeni eğitimlerini aldıkları yerlerin nasıl mekanlar olduğunu tespit ediyoruz." dedi.

Söğüt, bu alanın önündeki anıtsal sütunlardan oluşan sütun dizini ve portik (revak) kısmındaki uygulamaları da açığa çıkarma çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

'Gladyatörler kenti' Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu yeniden canlanıyor

Gymnasiumda kazdıkları her alanda yeni bir verinin ve yeni bir buluntunun açığa çıktığını anlatan Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gymnasium sadece Stratonikeia'nın değil antik dönemin en büyük yapılardan birisi ve büyük bir öneme sahip. Çünkü Anadolu'da 2 bin 200 yıl önce Helenistik dönemin en gösterişli yapısı burada inşa edilmişti. Helenistik dönemde Mısır'da örnekleri görülen ve sonrasında Anadolu'da ilk örnekleri burada tespit edilen akantus (Antik Yunan mimarisinde sütun başlarını süslemek üzere kullanılan bir bitki figürü) yapraklarının olduğu gösterişli cephe düzenlemeleri ve taş işçiliği var. Milattan önce 2. yüzyılın ihtişamlı Korinth başlığının yarım ve tam olarak en güzel örneklerini burada bulduk. Burası bir mimari okul gibi."

'Gladyatörler kenti' Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu yeniden canlanıyor

Gelecekteki hedeflerinin gymnasiumun kuzey duvarlarını ve önündeki sütunlarını kendi malzemesiyle ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Söğüt, gymnasium yanında bulunan Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan Köy Meydanı'nda da restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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Antik Kent Muğla Restorasyon Turizm
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