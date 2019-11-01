Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde, 13 yıl aradan sonra sahnelenecek Kuğu Gölü Balesi için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Eserin ilk temsili 9 Kasım'da yapılacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, oyunun hazırlık aşaması ile ilgili şunları anlattı:

"Türkiye'deki ilk Odette-Odile ile son Odette-Odile şu anda bir arada. Bu sefer de başrolleri sevgili Özge Onat ve İlhan Durgut ile değerli genç sanatçılarımız dansçılarımız paylaşıyor. Değerli Meriç hoca yanı ilk Odette son Odette'i çalıştırıyor."

Eser Türkiye'de ilk kez 1965'te izleyiciyle buluştu

Eserin 1965 yılındaki ilk prömiyerde başrolde olan Meriç Sümen, başrol oyuncularının çalışmalarına eşlik ediyor.

Sümen, "Çok mutluyum, tekrar bu sahnede bu genç dansçılarla bir araya gelmekten. Ben de elimden geldiği kadar onlara öğretmeye çalışıyorum. Güzel güzel dans ediyorlar" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Özge Onat ise şunları söyledi:

"Bir bale sanatçısının gerçekten başına gelebilecek en büyük şanslardan biri Odile ve Odette rolünü canlandırmak. Çünkü aynı eser içinde hem iyi hem kötü karakteri canlandırmak, sanatçı kimliğinizin ortaya çıkması için de inanılmaz bir fırsat."

Kaynak: TRT Haber