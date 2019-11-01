TRT ortak yapımı "Odaklan, Büyükanne!" filminin çekimleri başladı01 Kasım 2019 Cuma 17:04 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 17:50
TRT ve Saraybosna Film Festivali ortaklığı ile gerçekleştirilen "Odaklan, Büyükanne!" filminin çekimleri başladı. Film, festival yolculuğunun ardından TRT ekranlarında yayınlanacak.
TRT ve Saraybosna Film Festivali ortaklığı ile gerçekleştirilen "Odaklan, Büyükanne!" filminin yönetmenliğini Bosnalı Pjer Zalica üstleniyor.
Film, Saraybosna'daki savaşın arefesinde yaşananları bir aile portresi üzerinden kara mizah olarak anlatarak, izleyiciyi eğlendirirken aynı zamanda savaşın ortak hafızasını da yansıtacak.
Saraybosna Film Festivali Müdürü Mirsad Purivatra, "TRT ile iş birliğini devam ettirmekten çok mutluyuz. Bu proje, yüksek kalite ve çok iyi oyuncularla birlikte bölgemizdeki hikayeleri sunuyor" dedi.
Film yönetmeni Pjer Zalica ise film ile ilgili şunları söyledi:
"Saraybosna'da huzurun son günlerinde dağılan bir aile. Kara mizah hikayesi. Zor zamanlarda mizahı bir şeyler bulmak hayatta kalmanın bir yolu diye düşünüyorum. Saraybosna kuşatma altındayken biz bu şekilde hayatta kaldık. O zamanda hayat doluydu. Hayatta kalabilmenin ve doğru tarafta olmanın tadını çıkarıyorduk."
Haber: Ufuk Şahin