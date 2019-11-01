TRT ve Saraybosna Film Festivali ortaklığı ile gerçekleştirilen "Odaklan, Büyükanne!" filminin yönetmenliğini Bosnalı Pjer Zalica üstleniyor.

Film, Saraybosna'daki savaşın arefesinde yaşananları bir aile portresi üzerinden kara mizah olarak anlatarak, izleyiciyi eğlendirirken aynı zamanda savaşın ortak hafızasını da yansıtacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Saraybosna Film Festivali Müdürü Mirsad Purivatra, "TRT ile iş birliğini devam ettirmekten çok mutluyuz. Bu proje, yüksek kalite ve çok iyi oyuncularla birlikte bölgemizdeki hikayeleri sunuyor" dedi.

Film yönetmeni Pjer Zalica ise film ile ilgili şunları söyledi:

"Saraybosna'da huzurun son günlerinde dağılan bir aile. Kara mizah hikayesi. Zor zamanlarda mizahı bir şeyler bulmak hayatta kalmanın bir yolu diye düşünüyorum. Saraybosna kuşatma altındayken biz bu şekilde hayatta kaldık. O zamanda hayat doluydu. Hayatta kalabilmenin ve doğru tarafta olmanın tadını çıkarıyorduk."

Haber: Ufuk Şahin