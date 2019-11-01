"TRT Çocuk", miniklerin en çok izlediği televizyon kanalı. 11 yıldır birbirinden renkli içerikleri ile hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.

Çocukların bilişsel, zihinsel, duygusal gelişimleri TRT Çocuk'un yayın politikasının önceliği. Pedagojik denetim ve değerlendirmeler ile yayın hayatına yön veriliyor.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Çocuk'un açık ara tüm çocuk kanalları arasında en çok izlenen kanal olduğunu söyledi ve sebebini ise şöyle anlattı:

"Ürettiğimiz içeriklerle Türkiye'nin ilk milli ve yerli çocuk kanalı olan TRT Çocuk, yüzde yüz yerli içeriklerle ebeveynlerimiz tarafından da her zaman en çok güvenilen çocuk kanalı oldu."

Farklı yaş gruplarında çocuklara hitap ediyor

Kanalda milli, manevi ve ahlaki değerlere verilen önem ailelerden takdir topluyor. Çocuk Psikiyatristi Nagihan Saday Duman, TRT Çocuk'un yapımlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Çocuklar küçük yaş döneminde bizim animistik düşünce dediğimiz bireysel düşünce döneminde oluyor. Bu dönemde eğer çizgi filmler çok fazla gerçeküstü olaylar içeriyorsa, çocuklar bu gerçek ile hayal arasındaki ayrımı yapamıyorlar. TRT Çocuk'ta bu ögelerin bulunmaması, aslında bu büyüsel düşünce döneminde onları zararlardan koruyor."

TRT Çocuk, farklı yaş gruplarında çocuklara hitap ediyor. Bazen merak duygularını geliştiriyor, bazen çocukları tarihe ışık tutan hikayelerle buluşturuyor.

TRT Çocuk'un önem verdiği konulardan biri de toplumsal farkındalık. Nasreddin Hoca ve Sürpriz Kutusu, Kardeşim Ozi gibi içerikleri ile çocukların duyarlılığının artmasına yardımcı oluyor. Sihirli Matematik, Görmek Gerek, Sürpriz Kutusu kanalın çok ilgi çeken programları. Rafadan Tayfa, Ege ile Gaga gibi çizgi filmleri izlenme rekorları kırıyor.

"Önümüzdeki dönemde izleyicilerimize bazı sürprizlerimiz olacak"

Çocukların sevgisi bu çizgi filmleri beyaz perdeye taşıdı. Bulmaca Kulesi vizyonda, Rafadan Tayfa ve Hapşuu da sırasını bekliyor.

TRT Çocuk, aynı zamanda yerli mobil oyun üreten ilk çocuk kanalı. Web sitesi ve YouTube kanalı ile de çocukları temiz dijital içeriklerle buluşturuyor. Yeni sürprizler de yolda.

Açıklama, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi.

"Dijital platformlarda yaptığımız oyunlarla ve yaptığımız içeriklerin dijital versiyonlarıyla çocuğu 360 derece kuşatmak istiyoruz. Bu platformların hepsinde de daha fazla içerik üretmek için 2020 yılında da çalışmalarımız olacak. Okul öncesi çocukların içeriklerinin ayrıştırılmasıyla ile ilgili de önümüzdeki dönemde izleyicilerimize bazı sürprizlerimiz olacak."

TRT Çocuk Dergisi de önemli bir yere sahip. Eğlendirirken öğreten kanal, "Çocuk Medyası Konferansı" gibi Türkiye’de daha önce yapılmamış projelere de imza attı.

Kaynak: TRT Haber