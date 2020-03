Pek çok ülkede sinema salonlarının kapatılmasına neden olan tedbirler kapsamında, bazı yapımların vizyon tarihleri de bir bir erteleniyor.

James Bond rolüyle Daniel Craig'in beşinci kez kamera karşına geçtiği, bütçesiyle dikkat çeken, serinin yeni filmi "Ölmek İçin Zaman Yok"un vizyonu nisan ayından kasıma alındı.

"Peter Rabbit: Kaçak Tavşan"ın gösterimi ağustos ayına alınırken, mayısta sinemaseverlerle buluşması beklenen "Black Widow", "The Woman in the Window" ve "The Personal History of David Copperfield", vizyon tarihlerini süresiz olarak erteledi.

2 aydaki kayıp 5 milyar dolar

Mayısta gösterimde olması planlanan "Hızlı ve Öfkeli 9" filminin, Kuzey Amerika'da ve dünya çapında 2021'in nisan ayında vizyona gireceği açıklandı.

Salgının ABD, İngiltere gibi ülkelerde yayılma ihtimalinin sinema sektörünü daha da olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, Uzak Doğu'da gösterimleri ertelenen bazı filmlerin diğer ülkelerdeki gösterim tarihlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Mulan", "The New Mutants" ve "Antlers"in vizyon tarihini erteleme kararı veren Disney, hazırlık aşamasındaki canlı çekim içeren bütün filmlerinin prodüksiyonunu da durdurdu.

Alınan önlemler sebebiyle belli ülkelerde sinema salonlarının kapatılması ve yapım aşamasındaki bazı filmlerin çekimlerinin durdurulmasıyla sinema sektörünün iki ayda toplam kaybının 5 milyar dolara kadar çıktığı aktarılıyor.

Vizyon tarihleri ertelenen, prodüksiyonu durdurulan ve gişede beklediğini bulamayan filmlerin artması ve stüdyoların kapsamlı tedbirler almasıyla bütün dünyada sinema sektöründe daha kötü rakamların da gelebileceği öngörülüyor.

Sinema salonları olumsuz etkilendi

Karantina önlemi olarak ülkedeki 70 bin sinema salonunun bir buçuk aydan uzun süredir kullanıma kapatıldığı Çin'in sinema sektörünün bugüne kadarki zararının 2 ila 2,5 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Çin'de geçen sene Çin Yeni Yılı tatilini de içine alan bir ayda 1,76 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam hasılat, 2020'nin aynı döneminde 4,2 milyon dolarda kaldı.

Karantinadan dolayı sinema salonları ülke genelinde en erken 3 Nisan'a kadar kapalı tutulacak olan, çok sayıda ölüm vakasının kayıtlara geçtiği İtalya'da, karantina kararının hemen öncesindeki izleyici sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 az kaydedildi.

Vaka sayısı binlerle ifade edilen ve seyirci sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 50, geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık yüzde 60 düşen Güney Kore de sinema sektörü en çok etkilenen ülkeler arasında yerini aldı.

ABD'de 11 Eylül'den sonraki en düşük hasılat

ABD'nin farklı eyaletlerinde bazı festival ve etkinlikler ertelenirken, koronavirüsün görüldüğü California eyaletinde gişelerde yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşandı.

Sinema salonu kapasitelerinin yüzde 50 düşürüldüğü ülkede geçen hafta, 11 Eylül saldırısının hafta sonu olan 15-17 Eylül 2000 tarihlerinden bu yana en düşük toplam hasılat miktarı açıklandı.

Yaklaşık 55 milyon dolar hasılat toplandığı, yalnızca bir filmin 10 milyon doların üzerinde hasılat elde ettiği ABD'de vizyona yeni giren yapımlar çok az izlenirken, vizyona girmiş olan filmlerin hasılatlarında ise yüzde 60'dan fazla düşüş gözlendi.

Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan "Hadi Gidelim", 10,5 milyon dolarla liderliğini sürdürürken, yeni vizyona giren "Aşka İnan" 9,5 milyon dolarla ikinci, "Bloodshot: Durdurulamaz Güç" 9,3 milyon dolarla üçüncü, "Görünmez Adam" 6 milyon dolarla dördüncü "Av" ise 5,3 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.