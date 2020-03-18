Bilgiye ulaşmak internet sayesinde artık çok kolay. Ancak asıl bilgi kaynağı elbette kitaplar ve kütüphaneler. Dijital kütüphaneler işte bu iki unsuru bir araya getiriyor. Kitapları, dijital ortamın kolaylığını kullanarak okuyuculara ulaştırıyor.

Günümüzde kütüphanelerin birçoğu dijital çağa ayak uydurdu. Artık araştırma yapmak isteyenler bilgisayar başında kolayca çalışabiliyor. Türkiye’de birbirinden kaliteli içeriklere sahip onlarca dijital kütüphane bulunuyor. Koronavirüs tehdidi sebebiyle evden dışarı çıkılmaması gereken şu günlerde dijital kütüphanelerden faydalanılabilir.

Atatürk Kitaplığı

Türkiye’deki en iyi dijital kütüphanelerinden birine sahip olan Atatürk Kitaplığı, kitapseverlere ve araştırmacılara geniş bir seçenek sunuyor. Atatürk Kitaplığında zengin kitap kolekiyonunun yanında yazma eserler, yabancı dil kitaplar, süreli yayınlar ve makaleler gibi pek çok kaynağa rahatlıkla erişim sağlanabiliyor.

Atatürk Kitaplığına şu linkten ulaşılabiliyor: http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php

İSAM Kütüphanesi

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) dijital kütüphanecilikte iyi bir seviyede bulunuyor. Gerek kitap arşivi gerekse dijital belge koleksiyonları açısından hayli zengin bir içeriğe sahip. Binlerce kitap ve tarihi belgeyle araştırmacılara büyük olanaklar sunuyor.

İSAM Kütüphanesine şu linkten ulaşılabiliyor:

http://ktp.isam.org.tr

Marmara Üniversitesi Kütüphanesi

Marmara Üniversitesi dijital kütüphane çalışmaları kapsamında koleksiyonlarında bulunan nadir eserleri okuyuculara açtı. Birbirinden değerli binlerce nadir eser, el yazması ve daha niceleri dijital ortama aktarıldı. Konuya meraklı okuyucular, bu özel koleksiyonları rahatça inceleyebiliyor.

Marmara Üniversitesi Kütüphanesine şu linkten ulaşılabiliyor:

https://kutuphane.marmara.edu.tr/

Milli Kütüphane

1946’dan bu yana hizmet veren Milli Kütüphane, aynı zamanda zengin içeriğe sahip dijital arşiviyle de hizmet veriyor. El yazması eserler başlığı altında yaklaşık 28 bin eserin dijital ortama aktarıldığı kütüphanede, süreli yayınlar ve kitap dışı materyaller gibi başlıklar altında farklı kaynaklara ulaşmak mümkün.

Milli Kütüphaneye şu linkten ulaşılabiliyor:

www.mkutup.gov.tr

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

Üniversitelerin dijital kütüphane kurma çabalarına Koç Üniversitesi iyi bir örnek teşkil ediyor. Kütüphanedeki Ankara Fotoğraf Karpostal ve Gravür Koleksiyonu, Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu, Ankara Harita ve Plan Arşivi gibi pek çok başlık altında sunulan koleksiyonlar ayrı bir öneme sahip.

Koç Kütüphanesi dijital koleksiyonlarına şu linkten ulaşılabiliyor:

https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr

IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesi

İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) faaliyete geçirdiği Farabi Dijital Kütüphanesinde yüzlerce kitap ve binlerce belge bulunuyor. Osmanlı dönemi basını, el yazma Kuran-ı Kerim'ler, hat eserlerin yanı sıra yine Osmanlı dönemine ait fotoğraflar ve haritalar dijital kütüphanede bulunan içerikler arasında.

IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesine şu linkten ulaşılabiliyor:

http://e-library.ircica.org

SALT Araştırma

Dijital kütüphanenin en iyi örneklerinden biri olan SALT Araştırma, 2 milyona yakın yazılı ve görsel dijital belgeyi meraklılarına sunuyor. “Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent Toplum ve Ekonomi” gibi başlıklar altında pek çok eser dijital ortamda okuyucularla buluşturuluyor.

SALT Araştırmaya şu linkten ulaşılabiliyor:

https://archives.saltresearch.org

Sakıp Sabancı Müzesi

Müzenin bütün koleksiyon ve arşivlerinin dijital ortama aktarıldığı çalışma bu anlamda bir ilki de oluşturuyor. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi’yle birlikte 80 bine yakın görsel kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Sakıp Sabancı Müzesi dijital koleksiyonları ve arşivlerine şu linkten ulaşılabiliyor:

www.digitalssm.org

Sinematek Dijital Sinema Kütüphanesi

Sinema meraklılarının faydalanabileceği pek çok kaynak bu kütüphane sayesinde kullanıcılara ulaşıyor. Sinematek Dijital Kütüphanesinde dergiler, kitaplar, filmler, makaleler ve tezler gibi sinemaya dair her türden çalışma yer alıyor.

Sinematek Dijital Sinema Kütüphanesine şu linkten ulaşılabiliyor: www.sinematek.tv

Gazeteden Tarihe Bakış Projesi

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki proje kapsamında 18 bini aşkın gazete dijital ortama aktarılarak kullanıcılarla buluşturuldu. Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Türkçe gibi değişik dillerde yayınlanan gazeteler 1928-1942 yıllarına ait.

Gazeteden Tarihe Bakış Projesi'ne şu linkten ulaşılabiliyor:

http://nek.istanbul.edu.tr

