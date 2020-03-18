YÖK Başkanı Yekta Başkan Saraç, üniversitelerde de uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Başkan Saraç, uzaktan eğitimin 23 Mart'ta başlayacağını kaydetti.

Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" dedi.

Saraç, üniversitelerde vizelerin online yapılması ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."