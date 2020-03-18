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Üniversitelerde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversitelerde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak" dedi.
YÖK Başkanı Yekta Başkan Saraç, üniversitelerde de uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Başkan Saraç, uzaktan eğitimin 23 Mart'ta başlayacağını kaydetti.
Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" dedi.
Saraç, üniversitelerde vizelerin online yapılması ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
Etiketler: YÖK üniversite uzaktan eğitimSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:39
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