Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki bir haftalık tatilin ardından, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak, öğrenciler, EBA üzerinden okuldaymış gibi tüm derslerine erişebilecek.

Uzmanlar ev ortamının dikkat dağınıklığına neden olmaması için uyarıyor. Bu noktada ailelere de büyük görev düşüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 gb ücretsiz internet sağlanacak. Türk Telekom, EBA sisteminin kullanılması için ek 5 gb internet verecek.

EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, ilk kez yurt çapında kullanılacak. Öğrenciler, tüm içeriğe erişebilecek.

Uzaktan eğitimde öğrencinin tıpkı sınıftaymış gibi dersi takip etmesi gerekiyor.

Bu nedenle birinci kural motivasyon. Bu süreçte velilerin EBA'yı incelemesi oldukça önemli.