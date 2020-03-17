Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Öğrenciler ev ortamında ders başı yapacak
[Fotoğraf: Getty]
23 Mart'ta tüm öğrenciler uzaktan eğitim için ekran başına geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 gb ücretsiz internet sağlanacak.
Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki bir haftalık tatilin ardından, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak, öğrenciler, EBA üzerinden okuldaymış gibi tüm derslerine erişebilecek.
Uzmanlar ev ortamının dikkat dağınıklığına neden olmaması için uyarıyor. Bu noktada ailelere de büyük görev düşüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 gb ücretsiz internet sağlanacak. Türk Telekom, EBA sisteminin kullanılması için ek 5 gb internet verecek.
EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, ilk kez yurt çapında kullanılacak. Öğrenciler, tüm içeriğe erişebilecek.
Uzaktan eğitimde öğrencinin tıpkı sınıftaymış gibi dersi takip etmesi gerekiyor.
Bu nedenle birinci kural motivasyon. Bu süreçte velilerin EBA'yı incelemesi oldukça önemli.
Etiketler: uzaktan eğitim koronavirüs ebaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:02
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