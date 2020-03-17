Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TRT'yi ziyaret etti. Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgiyi yarın açıklayacaklarını söyledi.

"Tekrar yayınlarımız da olacak"

23 Mart'taki ilk dersi verecek olan Bakan Selçuk, derslerde oyunların da yer alacağını belirterek şunları söyledi:

"Yarın daha detaylı söyleyeceğiz ama gün içerisinde belirli derslere ilişkin içerikler söz konusu olacak ama sadece ders yok, oyunlar, etkinlikler de var rehberlik çalışması da var. Ayrıca belirtilen saatte izleyemeyen öğrencilerimiz için tekrar yayınlarımız da olacak.

23 Mart haftası itibariyle hangi saat hangi ders hangi etkinlik hangi oyun ne şekilde nasıl yapılacak bununla ilgili planlamalarımız ve alt yapıya ilişkin hazırlıklarımız tamam, deneme çalışmalarımız sürüyor. 100'den fazla öğretmenimiz gönüllü olarak bize destek veriyor ve her gün birlikte çalışmalar yapıyoruz."

"TRT'ye özel bir teşekkürümüz var Milli Eğitim Bakanlığı olarak"

Herhangi bir aksaklık olmadığını vurgulayan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu itibarıyla bazı pilot çalışmalar deneme çalışmaları olacak. 23 Mart öncesi sistemin çalışıp çalışmadığı ne şekilde daha iyi çalışacağı noktasında bazı tedbirler alacağız. Ama halihazırda herhangi bir problem aksaklık söz konusu değil."

Bakanlık olarak TRT'ye özel olarak teşekkür ettiklerini ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"TRT'ye özel bir teşekkürümüz var Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Çünkü İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda yoğun bir çekim dönemi var. Bu çekimlerin her birinde gönüllü öğretmenlerimiz yoğun bir çalışma içerisinde."

"Kanal sayısına Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

"Rekor bir sürede yayına hazırlayan tüm çalışan arkadaşlarımı, çekimleri yapan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kanal sayısına Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek. Şu anda belli değil. Bizler de TRT olarak tüm altyapıyı hazırlamak, elimizden geldiğince içerikleri, elimizden geldiğince en hızlı şekilde öğrencilerimize ekranlara getirmek için çabalıyoruz."

