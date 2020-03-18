Louvre Müzesi, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin akınına uğruyor. Dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa’nın yanı sıra Rönesans, Antik Roma, Antik Yunan, Mısır ve Yakın Doğu tarihine ait zengin koleksiyon, Louvre Müzesini eşsiz kılıyor. Koronavirüs salgını, önünde kuyrukların eksik olmadığı müzeye, tarihinin en sessiz günlerini yaşatıyor.

Korona virüsü nedeniyle kapanan kapılar, internet ortamında her daim açık. Müzeyi merak edenler, sanal alemde gezintiye çıkabiliyor. Louvre Müzesini 360 derecelik sanal turla gezmek ayrı bir keyif.

Bu keyfe varmak için https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne adresini tıklamak yeterli.

