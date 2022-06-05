Hürriyet Gazetesi'nin usta çizeri Latif Demirci, yaşamını yitirdi. Hürriyet Kitap Sanat haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle… " diyerek sosyal medyadan duyurdu.

Demirci, Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat vermişti.

Altun ve Çelik'ten taziye mesajı

61 yaşında hayatını kaybeden Demirci için İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajı yayımladı. Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çizdiği karikatürlere sayfaları sığdıran, halen hafızalarda olan unutulmaz tiplemelere imza atan Karikatürist Latif Demirci’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhuma yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayınladığı taziye mesajında, "Karikatürist Latif Demirci’nin vefatından dolayı üzgünüz. Merhuma yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine, Hürriyet gazetesindeki çalışma arkaşlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.