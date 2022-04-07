Kyodo ajansına göre, "Fujiko A. Fujio" mahlasıyla bilinen karikatürist Abiko Motoo, Tokyo'ya yakın Kawasaki kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

Batıdaki Toyama'da 1934'te doğan sanatçı, çizgi roman dünyasına sunduğu eserlerle 2008'de Japon hükümetinin "Yükselen Güneş Nişanına" layık görülmüştü.

Karikatürist, 1951'de bir araya geldiği ilkokul arkadaşı Fujimoto Hiroşi ile 1954-1987 döneminde "Fujiko Fujio" ortak mahlasıyla eserler neşretmişti.

"Fujiko A. Fujio"

İki karikatürist, yerli ve yabancı çizgi roman severlere yönelik yayımladığı, "Ninja Hattori-kun" ve "Obake no Q-taro" dahil çok sayıda ortak eseriyle ödüller kazanmıştı.

Çiftin birlikteliğinin sona ermesiyle Fujimoto "Fujiko F. Fujio" ; Abiko ise "Fujiko A. Fujio" mahlaslarıyla yazım dünyasındaki faaliyetlerini sürdürmüştü.

"Kaibutsu-kun" (The Monster Kid) eseriyle ününü ülke dışına taşıyan Abiko'nun, "Japon toplumunun sosyolojik arka planını yansıtmasıyla" bilinen "Warau Seerusuman" (The Laughing Salesman) eserine dayalı animasyonunun Netflix gösterimi sürüyor.

1996'da yaşamını yitiren Fujimoto'nun "Dorae-mon" eser dizisi ise "modern Japonya'nın kültür ikonlarından biri" olarak nitelendiriliyor.