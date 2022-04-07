Eşsiz eserler tarandı, 3 boyutlu modellemeleri yapıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engelli ya da az gören bireyler ve çocuklar için eğitim ve deneyim alanı oluşturuldu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki medeniyetlerin ünik eserlerinden oluşan 22 adet eserin öncelikle taramaları yapıldı. Boyutlandırılarak yine 3d yazıcılarla var olur hale getirildi.

"Eski depo alanında görme engellilere hizmet sunduk"

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, "Bu alana zaten daha önce Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin eğitim atölyelerin olduğu bir alandı son restorasyon çalışmalarında bu alan depo olarak kullanmaya başlanmıştı. Biz burayı yeniden hem müze eğitiminin hem de görme engellilerin hizmetine sunduk" dedi.

Proje, henüz hazırlık aşamasındayken ulusal ve uluslararası alanda ödül ve takdir topladı.

"Herkes için tasarım anlayışı"

Eserlerin yeniden üretiminde az gören bireylerin de deneyimleyebilmesi için sarı renk seçildiğini söyleyen Bongo Art Project Kurucusu Çiğdem Aslantaş, "Sadece görme engelliler için değil herkes için tasarım anlayışı ile görme engelli ve sağlıklı çocukların bir arada aynı anda müzelerden faydalanabileceği alanlar oluşturabilmek için aslında bir arge çalışması ve prototip örneği oldu" diye konuştu.

Eğitim ve deneyimleme alanında ziyaretçiler eserleri ister dokunarak ister duyarak isterse görerek öğrenebilecek. Aynı zamanda bu eserleri atölyelerde yeniden üretim sergileme alanlarında sergileyebilecek.

Aslantaş, "2020 yılında Paris'teki Avrupa Kalkınma Bankası'nın 41 ülkede açmış olduğu sosyal inovasyon yarışmasında Avrupa'nın en iyi 7 proje fikrinden biri seçildik ardından Almanya Büyükelçiliği'nin sürdürülebilir gelecek yarışmasında Türkiye ikincisi olduk. Eğitim ve deneyim alanındaki etkinliklere aynı anda 50 öğrenci katılabilecek" dedi.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Volkan Makar