Çizmeye gözlerle başlıyor. Sonra alın, ardından saçlar...

İnce ince hesaplıyor, saatlerini veriyor. Çizimin sonunda ortaya vesikalığı aratmayan portreler çıkıyor. Üstelik bunları sadece kurşun kalem kullanarak yapıyor.

Bursa İnegöl'de yaşayan karakalem sanatçısı Özcan Temiz, son 6 yıldır tamamen gerçekçi çizimler üzerine çalıştığını söyledi. Gerçekçi çizimleri o kadar beğenildi ki atölye açtı. Bugüne kadar binin üzerinde portre çalıştı.

"Bir portre çalışması 15 saati buluyor. Zorluk detay derecesine göre değişiyor bu süreler. Sevilmeden yapılabilecek bir sanat dalı değil. Bu sanatta herhangi bir kopyalama söz konusu değil."

Müşteriler, portre ya da tabloya dönüştürülmesini istedikleri fotoğrafları getiriyor. Nişanlı ve yeni evli çiftler, müşteriler arasında en başta. Gerçekçi karakalem portrenin ücreti ise yaklaşık 250 lira.

Haber: Yakup Diricanlı