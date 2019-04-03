Muğla'da 19 yıl önce bulunan duvardaki yazılar arkeologlar tarafından yeni yeni çözüldü. Duvarın üzerindeki yazıların 2 bin yıllık fiyat listesi olduğu anlaşıldı.

Gladyatörler şehri olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı.

200'den fazla ürünün ismi ve fiyatı

Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 2 bin yıllık meclis duvarında, 200'den fazla ürünün isim ve fiyatları yazıyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, 23 metrekarelik duvardaki yazıların anlamıyla ilgili şöyle konuştu:

"Roma döneminde burada satılan tüm ürünlerle verilen hizmetlerin karşılığı var. Burada antik dönemdeki insanların yedikleri ve sattıkları ürünlerin hepsi bulunuyor. Zeytinin bile 4 ya da 5 çeşidi var. Birinci kalite zeytin o dönem için 45 denaryus. Enflasyonun yükselmemesi amacıyla bir üst taban fiyatı belirlenmiş. Onun yukarısına satma şansınız da yok. Destekleme sistemi de var. Agora'ya gelen herhangi bir ürün kaç paraysa bir zengin gelip 2 lirasını karşılıyor. Üreticiden 5 liraya alıyorlar, tüketiciye burada 3 liraya satıyorlar. Zengin aradaki farkı karşılıyor. Tüketici ve üretici doğrudan desteklenmiş oluyor."

Kaynak: DHA