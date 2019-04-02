Ayvacık'ın Çamkalabak Köyünde tarihten gelen halı kilim dokuma geleneğini Yörük kadınları yaşatıyor. Kadınların yaptığı geleneksel dokumalar, uluslararası sergilerde Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak.

Proje kapsamında bir araya gelen 13 Yörük kadın, köy içerisinde kendilerine ayrılan binada geleneklerini devam ettiriyor.

Kadınlar, Proje Kuratörü Esma Civcir önderliğinde geleneksel motifleri tarihi ve mitolojik yorumların da eklenmesiyle halı, kilim, yastık ve çantalara sanatsal bakış açısı ile işliyor.

Kadınların kültürel mirasa katkıları Çanakkale ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak. İşlenen motifler, yurtdışında Fransa 104 Contemporary Art Center-Paris sergisi ile Japonya’da Türkiye Yılı sergisinde izlenime sunulacak. Türkiye’de ise İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde sergilenecek.

"Amacımız bölgedeki sanata dikkat çekmek"

Proje Kuratörü ve sanatçı Esma Civcir, amaçlarının bu bölgedeki geleneksel sanata dikkat çekmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Troya yılında özellikle bölgenin geleneksel sanatlarında özümsenmiş Anadolu desenlerini, Anadolu'nun muhteşem kürtürünü güncel sanata taşıyarak dikkat çekebilmek. Uluslararası tanıtım sergisi programlandı. Çalışmalar şu an tamamlandı. Bu eserler çok büyük; yedi buçuk metreye iki buçuk metre, altı tane modül, altı tane de Polyksena Lahdi’ni anlatan eserler var. Bunların hepsi bu bölgeye ait kültür birikimleri üzerinde geleneksel dokuyu bozmadan güncel sanat tanımları şeklinde. İkinci adımda da büyük bir sürprizimiz var."

Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür Sanat Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Saime Aydoğan da, "Çanakkale Kültür Miras derneği olarak ilk projemiz kadınlarımızla birlikte Çanakkale kültürel mirasını korumaktı. Bu projeyi Ayvacık Çamkalabal Köyünde köylü kadınlarımızla birlikte başladık ve projenin sonuna geldik. İnşallah Çanakkale’de ve uluslararası sergilerde tüm Türkiye’de tanıtmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber