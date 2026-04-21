SAHA 2026'da, 300'ün üzerinde yeni ürünün lansmanı yapılacak

SAHA 2026, 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Ana mesajı "Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir" vizyonu ile konumlandırılan fuar, yatırım, iş geliştirme ve ticarileşme odaklı bir stratejik platform olarak kurgulanıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde küresel ekosisteme giriş kapısı açmak için düzenlenen SAHA 2026, geçen sürede sektörün uluslararası alanda prestijli etkinlikleri arasına girdi.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisi için 2018'den bu yana önemli bir buluşma noktası haline gelen etkinlik, her geçen yıl sınırlarını genişletiyor. Öyle ki SAHA 2026, milli savunma sanayisinin üretim gücünü, AR-GE kapasitesini ve ihracat potansiyelini dünyaya tanıtan bir vitrin olmanın ötesine geçti. Etkinlik savunma, havacılık, denizcilik, uzay, siber güvenlik ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerini de kapsayan geniş bir yelpazede uluslararası işbirliklerine zemin hazırlıyor.

İlk kez 2018'de 12 ülkeden 183 firma (152 yerli, 31 yabancı) ile 2 bin 600 metrekarelik alanda düzenlenen etkinlikte, 600'ün üzerinde B2B görüşme gerçekleştirildi ve 13 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı.

Etkinlik 2021'de 30 ülkeye yayılan katılımla 40 bin metrekarelik alanda yapıldı. Katılımcı sayısı 600'ün üzerine çıkarken toplam ziyaretçi 25 bini aştı.

2022'de etkinliğin ölçeği ve uluslararasılaşma ivmesi belirginleşti. Bu yıl 109 ülkeden 957 firma (567 yerli, 390 yabancı) etkinlikte yer aldı. 60 bin metrekarelik alanda 80 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Bunun 40 bini sektör profesyonellerinden oluştu. 268 resmi ve 112 ticari delegasyon katıldı, 1 milyar doları aşan toplam değerle 114 imza atıldı.

SAHA, 2024’te hem hacim hem nitelik açısından zirve noktasına ulaştı. 121 ülkeden 1478 katılımcı firma, 80 bini kapalı, 10 bini açık olmak üzere toplam 90 bin metrekare alanda stant açtı. Toplam ziyaretçi 101 bin 337, profesyonel ziyaretçi 25 bin 944 olarak kayda geçti. Etkinlikte 22 bin 467 planlı B2B görüşme icra edildi. 488 resmi ve 178 ticari heyet üyesi ağırlandı. 27 bakan, 6 savunma sanayii başkanı ve 6 genelkurmay başkanı fuarı ziyaret etti. Toplam 208 ürün lansmanı yapıldı ve 6,2 milyar dolar değerinde 133 imza atıldı.

Savunma ve teknolojinin büyüyen SAHA'sı

SAHA, her geçen yıl uluslararası savunma sanayisi tedarik zincirine Türk firmalarının daha güçlü şekilde entegre olmasına katkı sağlıyor. Yurt dışından gelen büyük savunma sanayisi şirketleri, Türk üreticilerle ortak projeler, tedarik anlaşmaları ve teknoloji paylaşımı gibi konularda masaya oturuyor. Bu sayede hem Türkiye'nin ihracat kapasitesi artıyor hem de yerli firmalar küresel pazarda görünürlük kazanıyor.

Fuar aynı zamanda yerli-milli teknolojilerin sergilendiği bir inovasyon merkezi haline geldi. Savunma sanayisindeki dijitalleşme, yapay zeka destekli sistemler, yeni nesil mühimmat teknolojileri, insansız kara-hava-deniz araçları, otonom sistemler ve elektronik harp çözümleri gibi alanlarda geliştirilen ürünler, SAHA'da ilk kez görücüye çıkıyor.

Fuarın 2026 ayağı için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. SAHA 2026, 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700’ün üzerinde katılımcı firma ile kapılarını açacak. Etkinlik boyunca 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılacak. Bu hedefler SAHA için yeni rekorlara işaret ediyor.

Savunma sanayisi ekosistemi karar vericilerle buluşacak

Fuarın en kritik bileşenlerinden biri, ticari ve resmi heyetlerin yüksek düzeyli katılımı olacak. Satın alma ve tedarik heyetleri, katılımcı firmaların yetkinliklerini sahada değerlendirerek tedarik, ortak üretim, program bazlı işbirlikleri ve uzun vadeli kapasite planlaması için doğrudan temas kurarken, resmi delegasyonlar ve kurumsal karar vericiler, ekosistemin kapasite haritasını yerinde görerek yüksek düzeyli koordinasyon, güven temelli işbirliği ve stratejik gündem inşası için güçlü bir zemin elde edecek.

SAHA 2026'nın yenilikçi program kurgusu, sektörün ihtiyacına karşılık verecek biçimde genişliyor. Genişletilmiş Dış Sergi Alanı ile Sarayburnu ve Ataköy Limanı'ndaki deniz unsurlarının ziyaretleri ile tam ölçekli platformlarda yakın inceleme ve etkileşim imkanı sunulurken, FPV Dron Alanı, SAHA İnsansız Kara Aracı Mücadelesi ve SAHA Rover Mücadelesi gibi canlı gösterim ve yarışmalar, operasyonel senaryoya yakın demonstrasyonlarla sahaya dönük karakteri güçlendirecek.

Bir diğer önemli etkinlik olan World Drone Wars, dünyada ilk kez FPV dron teknolojilerini gerçek harp ortamında test etmeye ve yenilikçi çözümleri kısa sürede olgunlaştırmaya imkan tanıyan, çıktı odaklı bir platform olarak konumlanıyor. Bu yapı, Türkiye'nin FPV alanındaki referans ülke konumunu güçlendirmeyi ve FPV dronların doktrin–teknoloji–operasyon ekseninde yönlendirilerek yüksek etkinlikte bir kabiliyete dönüşmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Yeni ürünler vitrine çıkacak

"SAHA Talks" oturumları ve keynote oturumlarında dijital dönüşüm, yapay zeka, çift kullanım (dual-use) teknolojiler ve değişen tehdit ortamı gibi başlıklar, karar verici perspektifiyle ele alınacak.

Uzay teknolojileri odağında bir planetaryum tarzında tasarlanan "Space Dome" ise panellerin ve keynote konuşmaların gerçekleştiği, uluslararası konukları, astronotları, sektör liderlerini ve karar vericileri aynı kubbe altında buluşturan odaklı bir etkinlik sahnesi olarak konumlanıyor.

Ayrıca teknoloji transferi, birlikte geliştirme ve uzun vadeli tedarik ortaklıklarına dönük anlaşmaların duyurulacağı imza törenleri ile birlikte, kara-deniz-hava-uzay ve insansız sistemlerde 300'ün üzerinde yeni ürünün lansmanının yapılacağı öngörülüyor.

SAHA 2026, savunma inovasyonunun küresel yatırım gündemiyle kesiştiği alanlarda da etkin bir buluşma zemini sunacak. NATO DIANA ve NATO Innovation Fund (NIF) gibi mekanizmaların öncelik alanlarıyla örtüşen dual-use teknoloji başlıklarında, girişimler, ölçeklenebilir KOBİ'ler, kurumsal yatırımcılar ve stratejik ortaklar için görünürlük, eşleştirme ve ölçekleme odaklı temaslar hedefleniyor. Bu çerçevede SAHA 2026, inovasyonun yalnızca fikri değil; tedarik zinciri, üretim kabiliyeti ve pazara erişim boyutlarıyla birlikte ele alındığı yatırım temelli bir fuar yaklaşımını güçlendiriyor.

SAHA 2026, sergi, deneyim, toplantı ve içerik katmanlarını tek bir stratejik çatı altında birleştirerek, Türkiye'yi teknoloji üretiminde küresel bir güç haline getirme vizyonunu güçlü bir biçimde destekleyen, savunma ve havacılık ekosisteminde uluslararası iş birliği ve teknolojik derinleşmeyi hızlandıran, katılımcılar için ise çıktı üreten bir iş geliştirme platformu olarak İstanbul'da konumlanıyor.