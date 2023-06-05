Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 05.06.2023 17:47

Kapadokya'yı mayıs ayında 447 binden fazla turist gezdi

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine geçen ay 447 bin 894 turist giriş yaptı.

Kapadokya'yı mayıs ayında 447 binden fazla turist gezdi
[Fotograf: AA]

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miraslar Listesi'ndeki Kapadokya'da yılın her dönemi yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin yanı sıra tarihi manastır, kilise, şapel ve yer altı şehirlerinin yanı sıra simge haline gelen sıcak hava balonu turları yurt içi ve dışından turistlerin ilgisini çekiyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bölgede geçen ay 121 bin 168'i müze kartlı olmak üzere 447 bin 894 turist ağırlandı. Zelve Ören Yeri'ni 112 bin 42, Göreme Açık Hava Müzesi'ni 106 bin 976, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 58 bin 545 turist ziyaret etti.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yılın aynı döneminde, 477 bin 757 yerli ve yabancı turist gezmişti.

ETİKETLER
Kapadokya Nevşehir
Sıradaki Haber
Dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Çatalzeytin'de 5 köyü ilçeye bağlayan grup yolu çöktü
17:56
Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı gelirleri yüzde 36 düştü
17:52
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan "Zaporijya" uyarısı
17:44
Rusya: Belgorod’a girmeye çalışan Ukraynalı güçler engellendi
17:42
İran'ın Riyad Büyükelçiliği yarın açılıyor
17:10
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
FOTO FOKUS
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ