Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 27.10.2025 14:07

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu

Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 13 bin yıl öncesine tarihlenen kemikten yapılmış iki delici el aleti (bız) ile 4 parça halinde delikli boncuk bulundu.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu

Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Merih Erek, bu yılki kazı döneminin tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 19 yıl önce başlattıkları kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını anlatan Erek, bu yılki çalışmalarda 4 parça halinde delikli boncuklar ile kemikten yapılmış iki "bız"ın ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu

"Bızlar"dan birinin taş boncukları delmede, diğerinin ise deri işçiliği ve giyim eşyası yapımında kullanılmış olabileceğini dile getiren Erek, "Bu alet endüstrisinin farklılaşmış olması, farklı alanlarda farklı malzemelerin kullanılması, dönemin endüstriyel bir gelişim düzeyine işaret ediyor." dedi.

Bu yıl ayrıca ölüleri süslemek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen boncukların da bulunduğunu belirten Erek, "Dönemin insanı, ölüyü de bir canlı gibi süsleyerek sürekliliğini sağlama eğilimindeydi." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu

"Kazılarda aşağı doğru indikçe daha eski dönemlere ulaşıyoruz"

Geçmiş yıllarda da kemikten ve taştan boncuklar bulduklarını hatırlatan Erek, şunları kaydetti:

"Bu yıl bulunan boncuklar, karbon-14 yöntemine göre 7. arkeolojik seviyede yer alıyor. Bu tabaka yaklaşık milattan önce 11 bin yılına denk geliyor. Günümüzden itibaren hesapladığımızda 13 bin yıllık bir döneme ait olduklarını söyleyebiliriz. Kazılarda aşağı doğru indikçe daha eski dönemlere ulaşıyoruz."

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu

Erek, mağara içindeki yığılma sürecinin çok uzun sürdüğünü, 3-5 santimetrelik bir kalınlığın bile 1000 ila 2 bin yıllık zaman dilimini temsil edebileceğini belirtti.

Direkli Mağarası'nın Kahramanmaraş coğrafyası içindeki arkeolojik ve tarihi önemine dikkati çeken Erek, "Eşek Deresi Mağarası ve Direkli Mağarası'nda yürütülen kazılar, milattan önce 8 bin 500 ila 14 bin yılları arasına tarihlenen, Anadolulu bir kültürel gelişimin varlığını gösteriyor." diye konuştu.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Tarihi Eser Arkeoloji
Sıradaki Haber
Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
11. Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilecek
14:27
Milli tekvandocu Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
14:07
Dışişleri: Karadağ'daki gelişmeler yakından takip ediliyor
14:02
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 8 artarak 68 bin 527'ye çıktı
14:01
Cevdet Yılmaz: Toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz
14:03
Kadın sürücüye saldıran "trafik zorbası" yakalandı
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
FOTO FOKUS
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ