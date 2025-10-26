Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 26.10.2025 12:32

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırını yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşla buluşan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırını yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından, mobil müzenin Azerbaycan'daki durağına ilişkin paylaşım yaptı.

"Tarihin seyrini değiştiren milletimizin kahramanlık destanını dünyaya anlatıyoruz." ifadesini kullanan Ersoy, tarihe "Geçilmez" olarak kazınan, Çanakkale'de yükselen Azerbaycan Şehitleri Anıtı'ndan yola çıkan mobil müzenin, Gence'den Bakü'ye uzanarak ortak tarihin ve ebedi kardeşliğin izini sürdüğünü belirtti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırını yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

Bakan Ersoy, 2020'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanını 3 kez dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nde Çanakkale ruhunu yaşattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı büyük destanı sınırlarımızın ötesine taşıyor. Balkan ülkelerinin ardından şimdi de Can Azerbaycan'a ulaşan Mobil Müze, iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattı. Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan müzemizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir."

