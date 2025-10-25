Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 25.10.2025 13:30

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan "İzmir Kültür Yolu Festivali" başladı.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

Festivalin açılışı dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivalin yalnızca bir sanat etkinliği değil, Türkiye'nin kültür ve turizm vizyonunun en güçlü yansımalarından biri olduğunu söyledi.

İstanbul'da 5 yıl önce attıkları ilk adımın bugün 7 bölgede, 20 şehirde devam eden büyük bir kültür seferberliğine dönüştüğünü vurgulayan Yazgı, şunları kaydetti:

"Üçüncüsünü düzenlediğimiz İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik ile bu güzel kentimiz önümüzdeki 9 gün boyunca adeta bir açık hava sahnesine dönüşecek. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da yine festivalimiz bünyesinde yaşayacağız. Gündoğdu Meydanı'nda birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Çocuk Köyü, geleceğin sanatseverlerini kültürle buluşturacak etkinlikler ve İzmir'imizin gastronomisini öne çıkarmak maksadıyla 10 ayrı gastronomi durağında Ege mutfağını tanıtma imkanı bulacağız."

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

Yazgı, festivalde tamamı Filistinli sanatçılar tarafından yapılan, "Ben Yıkılmayacağım" ve "Filistin Benim Vatanım" sergileriyle birlikte, "Hala Yaşıyorum - Çağdaş Filistin Sanatından Bir Seçki" sergisinin de yer aldığını bildirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da festivalin 9 gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini ifade etti.​​​​​​​

İzmirlilerin sanata ve kültürel etkinliğe doyacaklarını aktaran Elban, "Kültür Yolu Festivali'yle hem ilimizin hem ülkemizin hem de dünyadaki birçok kültürel öğeler ve sanattan kaynaklanan örnekler burada İzmirli hemşehrilerimizle buluşacak." dedi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışını yapan Yazgı, Elban ve protokol üyeleri sergileri gezdi.

Kentte 25 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik yapılacak.

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan, ASELSAN tarafından Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve Kültür Sanat Fabrikası'nın bahçesinde yer alan "ASELSAN 50. Yıl İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi de sanatseverlerden ilgi görüyor.

