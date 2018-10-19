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Kafkaslar'dan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri etkinliği

Ardahan'da "Kafkaslar'dan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri"nin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

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Kafkaslardan Anadoluya Şiir, Şair ve Aşık Günleri etkinliği

Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla bölgenin kültürü ve geleneğini yaşatmak amacıyla "Kafkaslar'dan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" düzenlendi.

Üniversite kampüsündeki Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Ardahan'ın yanı sıra farklı illerden ve Kafkaslar'dan gelen halk ozanları, birbirinden güzel söyleşileriyle davetlilere doyumsuz anlar yaşattı.

Sırasıyla sahne alan aşıkların atışmaları, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Programın moderatörlüğünü yapan Ardahanlı halk ozanı Faruk Erdoğan, bu ve benzeri etkinliklerle Anadolu kültürünün yaşatıldığını belirterek, katkı sunanların teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Etkinliğin sonunda programa katkıda bulunanlara Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

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