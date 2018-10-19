Ghost the Musical İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

Bu akşam İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gösterimi gerçekleşecek "Ghost the Musical" oyununun yönetmeni Bob Tomson, oyun için yaklaşık 40 kişilik bir ekiple İstanbul'a geldiklerini söyledi.

"Filmden daha fazlası var bu eserde"

Oyunun provalarını çok yeni aktörler ve yeni bir orkestrayla Londra'da gerçekleştirdiklerini belirten Tomson, "Özel efektlerimizi biraz değiştirdik. Geçen hafta Dubai'deydik. Prodüksiyonumuz halen çok yeni ve heyecanlı. Aktörlerimiz de kendilerine daha güvenli şu an" dedi.

Tomson, eserin Birleşik Krallık dışında Rusya'da da sahnelendiğini belirtti.

"Bu oyunu nerede sahnelersek sahneleyelim, tüm izleyenler etkisinde kalıyor. Herkes aynı şeylere gülüyor çünkü eğlenceli. Oyundaki Oda Mae karakteri, söylediklerinde ve yaptıklarında oldukça etkileyici ve cesur. Bütün bunların evrensel olduğunu fark ettik. Fakat bu aynı zamanda bir sorumluluk. Arkadaşıyla bu gösteriye gelen biri, 'Her zaman en çok sevdiğim film buydu.' dese, onları hayal kırıklığına uğratmak istemeyiz. İzleyicimize en iyiyi sunmak üzere kendimize söz verdik. Filmden daha fazlası var bu eserde."

28 Ekim'e kadar izleyiciyle buluşacak

Bob Tomson, Türk izleyicilerin de en az kendileri kadar bu eseri beğenmelerini umduğunu, izleyenlerin tepkilerini ve eleştirilerini duymak istediklerini söyledi.

Kendisinin ve kadrodaki birçok oyuncunun daha önce defalarca İstanbul'a geldiğini belirten Tomson, İstanbul'un doğu ile batıyı buluşturan bir merkez olduğunun altını çizdi.

New Yorklu genç çift Sam ve Molly'nin bir gece Sam'in bıçaklanarak öldürülmesi sonucu başlayan gizemli hikayesini anlatan müzikal, 28 Ekim'e kadar 13 kez izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA