Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 122. bölümü ile beşinci sezona merhaba diyecek.
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümüyle yakında izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: TRT Haber
TRT 1 ekranlarının heyecanla izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un 122. bölüm fragmanı yayınlandı.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 122. bölümü ile beşinci sezona merhaba diyecek.
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümüyle yakında izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: TRT Haber