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Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının heyecanla izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un 122. bölüm fragmanı yayınlandı.

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TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 122. bölümü ile beşinci sezona merhaba diyecek.

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümüyle yakında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber

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