Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’un fethi dijital ortamda canlanıyor
Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul’un fethini dijital ortama taşıyor. Fethin 360 derece sanal turla anlatıldığı müze, koronavirüs nedeniyle evden çıkılmaması gereken şu günlerde iyi bir alternatif...
Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs tehlikesi sebebiyle çoğu mekan geçici olarak kapandı. Müzeler de bunlardan biri... Ancak bazı müzeleri gezmek için sokağa çıkmaya gerek yok. Tıpkı Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi...
Müzede İstanbul’un fethi 38 metre çapındaki özel kubbeli alana yerleştirilen 2 bin 350 metrekare büyüklüğünde bir resimle anlatılıyor. 10 bin figür çiziminin yer aldığı bu resim, 360 derece sanal turla izlenebiliyor. Sanal tur esnasında kullanıcılara Mehter Marşı eşlik ediyor.
İstanbul’un fethini izlemek için https://www.panoramikmuze.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kurgu: Naz İrem Üstündağ
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