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65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi
Avrupa Yayın Birliği, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Rotterdam yarışmaya 2021 yılında ev sahipliği yapacak
Koronavirüs nedeniyle uluslararası bir organizasyon daha iptal edildi.
Avrupa Yayın Birliği, bu yıl Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edildiğini duyurdu.
Rotterdam'ın 2021'de düzenlenecek yarışmaya ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Geçtiğimiz yıl İsrail'de düzenlenen yarışmayı Hollanda'yı temsil eden Duncan Laurence, Arcade adlı şarkısıyla kazanmıştı.
Etiketler: şarkı yarışması eurovision koronavirüs eurovision iptalSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:47
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