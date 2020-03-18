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Avrupa'da iki Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs nedeniyle İngiltere ve Avusturya'da yaşayan iki Türk hayatını kaybetti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle can kayıpları haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle İngiltere ve Avusturya'da yaşayan iki Türk hayatını kaybetti.
Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'de da 55 yaşındaki bir Türk erkek de koronavirüs salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
Etiketler: Türk kovid-19 koronavirüs İngiltere avusturyaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:53
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