Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle can kayıpları haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle İngiltere ve Avusturya'da yaşayan iki Türk hayatını kaybetti.

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de da 55 yaşındaki bir Türk erkek de koronavirüs salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.