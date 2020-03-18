Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, TRT Haber'de koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu tedbire uymak gerekiyor"

Keleş'in açıklamalarından satır başları:

Peygamberimizin asırlar önce yapmış olduğu uygulama, herhangi bir yerde salgın bir hastalığın olduğu yerde kesinlikle bulunmamalı diye buyurmuştur. Ülkemizde birçok tedbirler alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da aldı. Cuma namazına gelenler arasında enfeksiyon taşıyan, virüs taşıyanlar olabilir. Hatta kendileri farkında olmayabilir. Farkında olmadan başkasına virüs bulaştırabilir.

Koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Karantinanın dindeki yeri nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş @trthaber’e değerlendiriyor. https://t.co/PVXqDnyiSG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2020

Kendi hayatını tehlikeye atmak değil yalnız, başkalarının hayatını da tehlikeye atmak demek.Burada kul hakkı devreye giriyor. Camilerimiz açık olacak, ezanlarımız okunacak. Cemaat olduğumuz zaman bütün bunlar hastalığın bulaşması için önemli bir zemin oluşturuyor. Burada kul ve kamu hakkı var. Kul ve kamu hakkından kaçınmamız gerekiyor.

Bazen 'öleceksem de camide öleyim' diyor. Cemaat hassasiyeti çok değerli. Böyle itirazlar geliyor. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum, niyetleriyle o sevabı alıyorlar. Bu süreçte cuma namazına gitmemeleri gerekiyor. Bu bir tedbirdir. Bu tedbire uymak gerekiyor. Vazifemiz bu tedbire uymak.