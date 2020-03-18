Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” öncesinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, koronavirüs ile ilgili, "Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İşlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"

"(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır." dedi.

"Umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor"

Erdoğan, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."

"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için hangi adımlar atılacak? Sosyal hayata ilişkin yeni tedbirler alınacak mı? Bu soruların cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geniş kapsamlı olarak yapılan koranavirüs toplantısı sonunda netleşecek.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 14.15'te başladı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin üyelerinin tamamı katılıyor. İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, kamu bankalarının genel müdürleri, bazı sendika başkanları ve iş dünyasından temsilciler de toplantıda yer alıyor.

Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak tedbirleri açıklayacak.