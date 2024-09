"İstanbul Kültür Yolu Festivali" başlıyor

İstanbul'da yarından itibaren 6 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek ve şehrin dört bir yanına yayılacak festival, sergilere, konserlere, söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde bir araya geliyor.

İstanbullulara Mariinsky, Deutsches Symphonie Orchester Berlin gibi dünya çapında orkestraları canlı dinleme olanağı sunacak festivalde, şehrin dört bir yanında kurulacak sahnelerde müzik sesi yükselecek.

Anadolu'dan Avrupa'ya tüm şehriye yayılacak festivalde, 100'dan fazla mekanda 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek.

Sanat tarihinin önemli ressamlarının eserleri İstanbul'da

Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun eserleri festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) görülebilecek. Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçanın bir araya geldiği sergi merakla bekleniyor.

"Leonardo Da Vinci - Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" sergisi de ilk defa İstanbul'da seyircisiyle buluşacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılacak sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve dünya çapında büyük dikkat çeken "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi ilk defa Türkiye'de, Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek. 26 Ekim'e kadar Grand Pera Tarihi Bina'da görülebilecek sergi, Frida Kahlo'nun içsel dünyasına sanatsal yolculuğa çıkaracak.

Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan dünya sanatına damga vurmuş, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, 28 Eylül'den 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Refik Anadol ve Türker İnanoğlu sergileri

Eserlerinde dataları piksellere işleyen ve farklı sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni projesi "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" festival kapsamında ilk kez sanatseverler ile buluşacak. Kadim Anadolu geçmişi ile teknolojinin geleceği arasında köprü kuran bir yapay zeka veri heykeli şeklinde oluşturulan eser, AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı'nda görülebilecek.

Yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu'nun anısına hazırlanan "Bay Sinema - Türker İnanoğlu Sergisi", İstanbul Sinema Müzesi'nde yer alacak. İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğraflarından oluşan sergi, Yeşilçam'ın değişim ve dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatacak.

Şehrin çeşitli noktalarında da dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek çeşitli sergiler de festival kapsamında görülebilecek.

İstanbul'un farklı mekanlarında çok sayıda sergi açılacak

Rami Kütüphanesi'nde Naci El-Ali'den "Hanzala", Büşra Cebeci'den "S³ V³ Feel Your Gut, Choose Your God", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden "Biz Büyük Bir Aileyiz", Sena Kırçovalı Turgut'tan "İstanbul Yalı Camileri", Kasım Tan'dan "Yüzleşme: Gazze Duvarı II" ve "Diplomat Şair Yahya Kemal Beyatlı" sergileri yer alacak.

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıcı'nda "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı", İş Sanat Resim Heykel Müzesi'nde "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" sergileri meraklılarıyla buluşacak.

Galataport O2 Blok Performans Alanı'nda "Eskizden Piksele Dijital Sanat: "Anatolia Edition" sergisi, Galataport Saat Meydanı'nda "Duvarları Aşmak II: Galataport Açıkhava Heykel" sergisi, Galataport Paket Postanesi Rıhtımı'nda "Apollo Artem Martis Heykel Yerleştirmesi" festival kapsamında beğeniye sunulacak.

Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde Memnune Birkan'ın tezhip sergisi "Ata Yurttan Ana Yurda", Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Bohça Mağazası'nda "Zamanın Kokusu: Anadolu Desenleri", Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Osmanlı Saray Sultanları Kostüm Koleksiyonu" sergileri yer alırken, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda İstanbul Kadın Kültür Vakfından "Sahne Sanatlarında İz Bırakan Cumhuriyet Kadınları Sergisi", Galata Kulesi'nde "Sonsuzluk Kapıları Dijital Sergisi" görülebilecek.

Galata Kulesi Sergi Salonu'nda "Kadraj Beyoğlu Minyatür Sergisi", Arter'de "Maaria Wirkkala: Karaya Çıkmak Yasaktır Sergisi", Kalyon Kültür'de küratörlüğünü Aslı Bora'nın yaptığı Kenan Işık'tan "Zamanın Ardında İstanbul - Roma Sergisi" yer alırken, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "Birikim: Türkiye Minyatürleri Sergisi", Salt Beyoğlu'nda "Tasarımcının Notu Sergisi", Paket Postanesi'nde "Porselene Giden Yolda Mavi Beyaz Sergisi", "Mücevher Sadekarlığı Sergisi" ve "Anadolu'dan Yükselen Işıltılar Sergisi" ziyarete açılacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde "Osman Hamdi Bey Sergisi", "Kaligrafik Eğilimler Sergisi" ve "Yarım Asırlık Serüven (Taviloğlu Koleksiyonu)", Artististanbul Feshane ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde "Tanıdığımız İnsanlar (Taviloğlu Koleksiyonu)", Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nda "Yaşadığımız Şehirler (Taviloğlu Koleksiyonu)", Müze Gazhane'de "Gördüğümüz Renkler (Taviloğlu Koleksiyonu)", Galeri Eyüpsultan'da "Taviloğlu Koleksiyonu", Kadırga Sanat Galerisi'nde "Harmoni: Genç Sanatçılar Minyatür Yarışması Sergisi", İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin Bilimler Tarihi Sahnesi'nde "İstanbul Rasathanesi Sergisi", Asmalı Mescit Sanat Galerisi'nde Dr. Ali Gültekin'den "Şiirden Tuvale Sanat Buluşması", Pera Müzesi'nde "Hesaplar ve Tesadüfler Sergisi", Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan "Algoritma Sanatı Sergisi" ile "Vera Molnar'ın İzinde Sergisi"nin yanı sıra "Kahve Molası Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni", "Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergisi" ve "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ve Osman Hamdi Bey Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Klasik müzik ve operanın devleri İstanbul'da

İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl klasik müzik ve operanın en önemli sanatçı ve başyapıtlarını da sanatseverler ile buluşturacak.

İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda bugün İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından "Carmina Burana" temsili sahnelenecek. Temsil, festivalin ilk günü olan 28 Eylül'de bir kez daha izleyici ile buluşacak.

Tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat kurumlarından biri olan, şef Valery Gergeyev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası da 29 Eylül'de festival kapsamında konser verecek.

Ünlü topluluk Deutsches Symphonie Orchester Berlin de 5 Ekim'de AKM'de dinleyicilerle bir araya gelecek.

İran'ın etkileyici seslerinden biri kabul edilen Alireza Ghorbani, Kazakistan'ın en tanınmış çellistlerinden Bagjan Oktyabr, yeni çağ müziğine özgün yaklaşımıyla ünlü Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova gibi dünyaca ünlü sesler de festival kapsamında AKM'de müzikseverler ile buluşacak.

3 ayrı sahnede coşkulu konserler

İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne özel İstanbul'da Galataport Saat Kulesi Meydanı, AKM ve Ümraniye Millet Bahçesi'ne kurulacak üç ayrı sahnede birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla konserler düzenlenecek.

Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda Gazapizm, Madrigal, Homeland, Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5 sahne alırken, Ümraniye Millet Bahçesi'nde Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Simge, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar ve Alişan sevenleriyle buluşacak.

İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ünlü rapçi Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar, İmera, Ferhat Göçer ve Haluk Levent hayranlarının karşısına çıkacak.

Bale, tiyatro ve sinema ile dolu 9 gün

Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede sanatseverler farklı mekanlarda sahne performanslarıyla buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları festivalde olacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklar ile çeşitli koro ve sanatçılar da festivalde yer alacak. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "Zamansız Sesler", "Viyola ve Piyano ile Sonbahar Esintileri", "Efsane Kadınlardan Efsane Şarkılar", "Anadolu'nun Sesi: Türk Ezgilerinden Seçkiler" etkinlikleri sanatseverlerle buluşurken, Grand Pera Emek Sahnesi'nde Cello Paradiso, Latin Dans, Ümit Yılmaz Ensemble, Yaprak Sayar konserleri gerçekleştirilecek.

Devlet tiyatrolarının önemli temsillerinden "Küçük Korku Dükkanı" ve "Hamlet" de İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Garibaldi Sahnesi'nde "Gişe", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Uçurtmanın Kuyruğu", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Lysistrata", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Ebedi Barış" temsilleri yer alacak.

Fişekhane'de ise "Cırcır Böcekleri İtler ve Biz" tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul AKM Yeşilçam Sinema Salonu'nda "6. Dostluk Kısa Film Festivali" kapsamında 3- 5 Ekim'de "Filistinli Şair Mahmud Derviş Anısına Film Gösterimi" ve "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi" etkinliği düzenlenecek. 6 Ekim'de "6. Dostluk Kısa Film Festivali Ödül Töreni" İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. 3-6 Ekim arasında da "Dostluk Uluslararası Kısa Film Festivali Film Gösterimi" ve "SinemAnadolu Film Günleri Söyleşileri ve Film Gösterimleri", Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 30 Eylül'de "Bursa Bülbülü" ve 2 Ekim'de "Lohusa" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Söyleşi, konferans, çalıştay ve diğer etkinlikler

Taksim Camii Kültür Merkezi'nde festival süresince farklı konu ve içeriklerde sergiler, atölyeler, söyleşiler ve dinletiler gerçekleştirilecek.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "Samed Karagöz - Peren Birsaygılı" söyleşisi, "Ahmet Sel ve Ercan Arslan ile Belgesel Gösterimi ve Fotoğraf Söyleşisi", Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'ndan "Devranı Şerif", Bahariye Mevlevihanesi'nde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan "Sema Mukabelesi" etkinlikleri gerçekleşecek.

"Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri II" de 28 Eylül'de meraklılarıyla buluşacak.

The Ritz-Carlton Residences 1-7 Ekim'de "Artweeks Istanbul X" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde 3-4-5 Ekim'de "II. Uluslararası İstanbul Kurtarma Kazıları Sempozyumu" düzenlenecek.

Rami Kütüphanesi'nde "Rami'de Okçuluk: Ok Atışı", "İstanbul Şiir Okuyor", "Şiir Parkı: Söyleşili Şiir Okumaları", Sezin Seda Altun'un moderatörlüğünde ve Erol Tufan, Çiğdem Sezer, Rıdvan Tulum tarafından gerçekleştirilecek.

Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi, "Şiir Akşamı"nda Ella Frears (İngiltere), Senem Gökel (KKTC), Oktay Taftalı, Çiğdem Sezer, Erol Tufan, Rıdvan Tulum, Ebru Özden, Samet Karataş, Gönül Değirmencioğlu, Can Yiğit Tunçman ve Suzan Yörük şiirleriyle sanatseverlerle buluşacak.

"Sultan Bestekarlar Dinletisi" ve "Şiir Ve Şehir" konferanslarının yanı sıra "Hayal Gücünün Buluşması: Mark Janssen ve Özge Lokmanhekim ile Söyleşi" düzenlenecek.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde 4 Ekim'de "Şiir Okuması" etkinliğinde David Magradze (Gürcistan), Sophie Dionysopoulou (Yunanistan), Nikolae Spataru (Moldavya), Dejan Stojkoski (Makedonya), Ella Frears (İngiltere), Nenad Saponja (Sırbistan), Katya Belçeva (Bulgaristan), Ömer Erdem, Muzaffer Serkan Aydın, Aziz Şakir (Bulgaristan) ve Tuba Kaplan şiirleriyle sanatseverlerle bir araya gelecek.

Türkan Şoray, Bakırköy Cezaevi'nde söyleşiye katılacak

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 29 Eylül'de Bircan Silan moderatörlüğünde "Türkan Şoray ile Söyleşi" ve Yeşilay Sepetçiler Kasrı'nda 1-2-3 Ekim'de "New Approaches To Safeguarding Living Heritage And The 2003 UNESCO Intangible Cultural Heritage Convention: An International Forum Of Ngos" (Yaşayan Mirasın Korunmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve 2003 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi), "STK'lerin Uluslararası Forumu", Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu'nda 29 Eylül'de Geleneksel El Sanatları Derneği'nden "Minyatüre Alternatif Yaklaşım Paneli & Söyleşisi" ve Şehzadebaşı Külliyesi Şehzade Mehmed Türbesi'nde 2 Ekim'de "Mimar Sinan Türbelerinin Anatomisi Müze Uzmanı Eşliğinde Gezi" etkinliği Türbeler Müzesi'nde gerçekleşecek.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konsey Salonu'nda 4 Ekim'de "15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu: Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler: Mekanlar, Anıtlar, İmgeler", Beyoğlu’nda 29 Eylül'de "Beyoğlu Şiir Rotası", "Adnan Özer Rehberliğinde Edebiyat Gezisi", Zeyrek Çinili Hamam'da 29 Eylül'de Prof. Filiz Yenişehirlioğlu ve Özge Yıldırım eşliğinde "Zeyrek Çinili Hamam Gezisi" ile "Tophane Çeşmesi" etkinliği I. Mahmud Han Çeşmesi'nde sanatseverlerle olacak.

AKM Kütüphanesi'nde 2 Ekim'de "Şair Kadınlar Gecesi"nde, Sophie Dionysopoulou (Yunanistan), Esma Muhammed (Filistin), Katya Belçeva (Bulgaristan), Ella Frears (İngiltere), Senem Gökel (KKTC), Ebru Özden, Seçil Hidayet, Sezin Seda Altun, Elif Nuray, Şadiye Kılıç, ve Gönül Değirmencioğlu sahne alacak.

İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda 30 Eylül'de "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler"in konuğu klinik psikolog Yazar Beyhan Budak olacak. 1 Ekim'de Çin Büyükelçiliğinin işbirliği ile "China Oriental Performing Arts Group Dans Sahne Performansı" gerçekleştirilecek. İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 3 Ekim'de ise Baturay Özdemir, güldürü gösterisi ile sevenleriyle buluşacak.

İstanbul AKM Kültür Sokağı'nda Sultan Adler'in "Lale Kız" ve Beste Alperat'ın "(Dancers, Hummingbird, Dervish, Wave, Hug) Heykel Yerleştirmeleri", festival boyunca görülebilecek. İstanbul AKM önünde festival süresince görsel ve işitsel enstalasyon "Coil" de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Filistin'e dikkat çeken etkinlikler

Filistin davasına dair karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan sergisi, festival kapsamında Rami Kütüphanesi'nde görülebilecek.

"Filistin'e Selam Gönderen Kısa Filmler" etkinliği de 3-6 Ekim arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alacak.

Kasım Tan'ın "Yüzleşme: Gazze Duvarı II Sergisi", festival süresince Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Çocuklar için etkinlikler

Festival boyunca Ümraniye Belediye Binası önünde kurulacak Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alacak.

Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile "Karagöz Gölge Oyunu", "Nasrettin Hoca Müzikali" gibi geleneksel etkinlikler de çocuklarla buluşacak.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Rami Kütüphanesi ise başta geleneksel sanatların çocuklar ile tanıştırıldığı ve deneyimlemelerinin sağlandığı birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İstanbul AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde festival boyunca çocuklara yönelik sanat atölyeleri, müzik etkinlikleri gibi eğlenceli ve eğitici çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Pera Müzesi, 28 Eylül ve 5 Ekim'de çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Fişekhane'de 6 Ekim günü çocuk oyunu "44 Kedi Live Show", çocuklarla buluşacak.