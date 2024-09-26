Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 26.09.2024 15:08

Terra Santa Manastırı eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Beyoğlu Belediyesine tahsis edilen Terra Santa Manastırı'ndaki 4 taşınmazda, Vakıflar Yönetmeliğine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğu tespit edilerek taşınmazların tahsisleri sonlandırıldı. Yunus Emre Enstitüsüne tahsis edilecek binaların, eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacak.

Terra Santa Manastırı eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terra Santa Manastırı'na ilişkin kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunun görüldüğü belirtildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı içerikte olduğu ve gerçekleri yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Beyoğlu Terra Santa Manastırı, kurum kaynakları kullanılarak 2018-2022 tarihleri arasında restore edilmiş ve hizmete açılmıştır. Parsel bünyesinde bulunan toplam 9 binadan 4’ü, 12 Aralık 2022 tarihinde yalnızca sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla 10 yıllığına Beyoğlu Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir. Ancak tahsis edilen dört binada yapılan tespitlere göre, yapılardan birinde kafeterya olarak ticari faaliyet sürdürüldüğü, diğer üç yapının da tahsis amacına aykırı bir şekilde boş tutulduğu belirlenmiştir. Söz konusu 4 taşınmazda, Vakıflar Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğu, tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilmiş ve taşınmazların tahsisleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce sonlandırılmıştır."

Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tahsis iptal kararlarının 29 Temmuz 2024 tarihli yazıyla Beyoğlu Belediye Başkanlığına bildirildiği, taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilmesinin talep edildiği aktarıldı.

"Yunus Emre Enstitüsü'ne tahsis edilecek"

Belediye tarafından mevcut taşınmazların teslimi hususunda herhangi bir geri dönüş sağlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Beyoğlu Belediyesine yaptığı teslim çağrısı yanıtsız kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü de Beyoğlu Kaymakamlığına söz konusu taşınmazın tahliye edilmesi için talepte bulunmuştur. Beyoğlu Terra Santa Manastırı binaları, idari sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yunus Emre Enstitüsüne tahsis edilecek olup, eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacaktır." bilgisi verildi.

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarihi Eser
Sıradaki Haber
"Bozkırın Tezenesi" ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Evde bakım hizmeti için sahte evrak düzenleyen 2 kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi
15:33
Türkiye, Ege'deki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan bakamlarına iletti
15:27
Bakan Güler: Hiçbir terörist Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır
15:15
NASA: Pasifik adalarında su seviyeleri geri dönüşü olmayan şekilde yükselecek
15:15
"Gönül Elçileri" projesi dünya sahnesine çıktı
15:13
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri yıktı
Meyve ve sebze sektörü İzmir'deki fuarda buluştu
Meyve ve sebze sektörü İzmir'deki fuarda buluştu
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ