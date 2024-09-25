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Kültür-Sanat
AA 25.09.2024 14:10

"Bozkırın Tezenesi" ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

"Bozkırın Tezenesi" ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, ailesi, protokol üyeleri ve sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı.

Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş, burada yaptığı açıklamada, acılarının hep taze olduğunu söyledi.

Onun kendilerine bıraktığı en büyük mirasın öğrettikleri, saygı, sevgi, hoşgörü, Anadolu'nun kültürü olduğunu vurgulayan Ertaş, "Biz buraya senede 2-3 kere gelebiliyoruz, devlet büyüklerimiz de her zaman yanımızda ama halkımız, tüm sene boyunca her zaman buradalar, dualarını eksik etmiyorlar. Atalarımızın bıraktığı güzel duygular, bizim görevimiz de bunu bizden sonraki nesillere aktarmak. Gelen herkese saygılarımı sunuyorum ailemiz adına" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ertaş, dünyaya mal olmuş bir edebiyat kültürüdür"

Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel, Ertaş'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Vefat ile insanlar zamanla unutulur, gider. Ama vefatından sonra gittikçe büyüyen, çoğalan, eserleriyle gönüllerdeki yerini daha da güçlendiren, dünyada hak ettiği değeri daha iyi anlaşılan bir büyük ustanın kabri başındayız. Bu anlamlı günde ziyaret eden herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş'ın sadece saz ve söz ozanı değil, yaşam tarzı ile topluma verdiği mesajları olduğunu aktardı.

'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, 12 yıl önce aramızdan ayrıldı
'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, 12 yıl önce aramızdan ayrıldı

Ertaş'ın paylaşmayı, kardeşliği, dostluğu bilen, sazı sözü ile anlatan bir ozan olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "Onun felsefesi gelecek yaşamda, çocuklarda önemli bir yol haritası olacak. Gelecek kuşaklara, nasıl bir bakış açısı olduğunu, üstadın kültürünü hep birlikte aktaracağız. Çünkü o, sadece Kırşehir'in ozanı değil, dünyaya mal olmuş bir edebiyat kültürüdür aslında" ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar, Neşet Ertaş'ın babası ve bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın aynı mezarlıkta bulunan kabrini de ziyaret edip dua okudu.

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