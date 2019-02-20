İstanbul'u, "Don Kişot rotası"nda yer alan şehirler arasına resmi olarak alan etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ve Cervantes Enstitüsü iş birliğinde 22-23 Şubat'ta, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapılacak.

Usta yazar, 17. yüzyılın başlarında, III. Murad devri İstanbul'u ve Topkapı Sarayı'nda, Oviedolu Katalina Sultan isimli yarı gerçek, yarı efsane bir manzum eser kaleme aldı. Eserde bahsi geçen mekanlara 22 Şubat'ta yapılacak geziyle başlayacak etkinlikte, Miguel de Cervantes'in eserlerinde bahsi geçen semtlerde, "Don Kişot rotası"na dahil edilecek noktalar tespit edilecek.

Beşiktaş Yıldız Parkı'nda saat 09.00'da başlayacak gezi, Yahya Efendi Camii, Dolmabahçe, Kılıç Ali Paşa Camii, Pera, Haliç Tersanesi, Yahudi Mahallesi, Çıfıt Çarşısı, Murat Ağa Hamamı, Yedikule, Topkapı Sarayı ve Ayasofya'da devam edecek.

Türkiye ve İspanya'dan edebiyatçı, yazar ve akademisyenler

Etkinliğin ikinci gününde, CRR Konser Salonu'nda Türkiye ve İspanya'dan edebiyatçı, yazar ve akademisyenlerin katılacağı panel düzenlenecek. Panel, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay'ın yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Barselona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nesrin Karavar'ın moderatörlüğünü üsteleneceği panelde, Madrid Alcala de Henaner Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Emilio Sola Castano, Madrid Compuletense Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Manuel Lucía Megías, İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay, Barcelona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Isabel Soler Quintana ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Önalp de konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, Cervantes ve Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin Elinde Bulunan Bir Esirin Otobiyografisi, Cervantes ve Türk Akdenizi, Edebiyat Nehrinde Cervantes ve Cervantes'in Katalina Sultan Adlı Eserinde Tarihi Gerçeklik konu başlıkları ele alınacak.

Cervantes Filarmoni Orkestrası konser verecek

Bir belgesel gösteriminin de yapılacağı etkinlik, CRR fuayesinde Cervantes'in Türkiye'de çeşitli dillerde basılmış eserlerinden örneklerin ve döneme ait gravürlerin yer alacağı bir de sergi açılışıyla devam edecek.

Etkinlik, Madrid Palakas Orkestrası kurucularından Radu Gheorghe Stan'in yönetimindeki Cervantes Filarmoni Orkestrası konseriyle sona erecek. İlk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacak orkestra, Ludwig Minkus'tan Don Kişot, Georg Philipp Telemann'dan Don Kişot Burleski, Lorente'den Don Kişot'un Satılışı Prelüdü, Gaspar Angel Tortosa Urrea'dan Müslüman Marşı, Beethoven'dan Türk Marşı ve Anton García Abril'den Dulcinea'ya Şarkılar ve Danslar adlı eserleri yorumlayacak.

Don Kişot rotasında, Cezayir, Barselona, Lizbon, Alcalá de Henares, Argamasilla de Alba, Azul, Ciudad Real, Cordoba, El Toboso, Esquivias, Madrid, Montevideo, Sevilla, Toledo ve Valladolid yer alıyor.

Kaynak: AA