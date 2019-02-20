Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Şale, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasrı ve Yalova Atatürk Köşkü’nün duvarlarını süsleyen değerli tablolar, Milli Saraylar bünyesinde hizmet veren Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi tarafından restore edilerek yeniden hayat buluyor. Milli Saraylar tablo koleksiyonunda yer alan bu eserlerle ilgili çalışmaları atölye sorumlusu Hatice Biga, TRT Haber’e anlattı.

Atölyeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi 1996 yılında kuruldu. Şu an 7 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Milli Saraylar envanterine kayıtlı tarihi tabloların restorasyon çalışmalarını yürütmekteyiz.

Tabloları restore ederken nasıl bir yol izliyorsunuz?

Atölyeye getirilen tablolarda ilk olarak bir tarama yapılıyor. Bir belgeleme çalışması yapıyoruz. Bunu farklı teknikler ve görüntüler kullanarak yapıyoruz. Bozulma süreçleriyle ilgili genel tespitler yapıldıktan sonra çalışmalara başlıyoruz. Restorasyon çalışmaları, tablo üzerindeki bozulmalara göre farklılıklar gösterebiliyor. Her eser için yapılacak çalışma, bozulma süreçleriyle alakalı olarak devam ettiriliyor.

Bir eser üzerinde kaç kişi, ne kadar süre emek harcıyor?

Çalışma süreleri eserdeki bozulmayla alakalı olarak değişiklik gösteriyor. Çok büyük boyutlu bir eserde bozulmalar çok küçük ya da çok az olabiliyor. Onunla ilgili yapılacak çalışmanın kapsamı da o anlamda daralıyor. Bazen küçük bir eserde, hasar büyük boyutlu oluyor. Süreç o anlamda daha da uzuyor.

Burada restore edilen eserler daha sonra nasıl değerlendiriliyor?

Restorasyonu tamamlanan tablolar, direkt kayıtlı bulunduğu yere gidiyor. Halkla buluşuyor. Ancak bazen geçici sergilerde de yer alıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde “Çölde Av Sahnesi” tablosuyla gündeme geldiniz. Bu büyük boyutlu tabloyu yenilemek hayli yorucu olacak herhalde sizin için…

Sait Halim Paşa Yalısı’nda bulunan “Çölde Av Sahnesi” tablosu Milli Saraylar Resim Müzesine getirildi. Felix-Auguste Clement’a ait olan tablo ebat olarak büyük olduğu için restorasyonuna sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesinde devam ediyoruz.

Bugüne kadar bu atölyede kaç tablonun restorasyon çalışması yapıldı?

Şu ana kadar 480 civarında tablonun restorasyonu gerçekleştirildi bu atölyede. Koleksiyonumuzda 700’ü aşkın tablo mevcut. Önümüzde bir o kadar daha tablo var restore edilecek. Bu restorasyon süreçleri tekrarlanabilen süreçler. Restore edilen eserler, zamanla üzerinde farklı bozulmalar olduğunda tekrar atölyeye getiriliyor.

Tarihi değeri olan tabloların üzerinde incelik isteyen bir çalışma yapıyorsunuz. Bu heyecan verici olmalı…

Tarihe yapılan küçük dokunuşlar, birçok yönüyle beni tatmin eden bir meslek. Küçük detaylar, küçük hassas dokunuşlar beni mutlu ediyor. Severek çalışıyorum. Atölyeye gelen her eser tarihin bir parçası. Birçoğu belge niteliğinde ve beni heyecanlandırıyor.

Haber: Mine Yagıcı Çiftci

Görüntü: Serhan Sevin, İlyas Umut Özacar

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu