Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve farklı iş gruplarında çalışarak geçimini sağlayan 41 yaşındaki Şükrü Aydemir, 5 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap işleme işinde zamanla kendini geliştirdi.

Halk eğitim merkezinin düzenlediği el sanatları kurslarına katılan Aydemir, kurduğu atölyede ahşap atıkları, abajur, saat ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Aydemir, eserlerinin ham maddesini ise genellikle doğadan ve ağaç işleme atölyelerindeki atıklardan elde ediyor.

Sosyal medya aracılığıyla da yaptığı eserleri satan Aydemir, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra Almanya, Amerika, Macaristan, Nijerya ve Hollanda'ya ürün satmayı başardı.

Yurt dışından da talep görüyor

Aydemir, Kastamonu'nun yüz ölçümünün yüzde 70'e yakınının orman olmasının ciddi potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Manavdan aldığı meyve ve sebze kasalarının, dalgaların karaya attığı ağaç parçalarının bile kendisi için ham madde olduğuna anlatan Aydemir, "Vatandaşların çoğu kez değersiz gördüğü ahşap parçalarının büyük kısmı, geri dönüşümle yeniden hayat bulabilir. Biz de teknik ve hayal gücünü bir araya getirip bugüne kadar binin üzerinde dekoratif ürüne imza attık" dedi.

Aydemir, vatandaşların, yaptığı eserlere doğal olması dolayısıyla yoğun ilgi gösterdiğini, bunun da kendisini memnun ettiğini vurguladı.

Ürünlerinin yurt dışından talep gördüğünden de bahseden Aydemir, şöyle konuştu:

"İnternet ortamında ürünlerimizi paylaşıp dünyanın farklı bölgelerindeki insanların da ilgisini çekebiliyoruz. Gerek alanımızla ilgili fuarlara katılarak gerekse festivallerde stant açarak kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman yeni arayışlar içindeyiz. İnsanların ilgisi çok büyük, bu da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor."

Kaynak: AA